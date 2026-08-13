Jakten på nästa Ozempic – läkemedelsindustrin blickar mot hjärnan

Hjärnans ”vakenhetssystem”

Tänk på dem som hjärnans ”vakenhetssystem”.

Personer med narkolepsi kan drabbas av extrem sömnighet under dagen och i vissa fall plötsliga sömnattacker. Brist på orexin är starkt kopplad till sjukdomen.

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Det gör orexinsystemet till ett ovanligt attraktivt läkemedelsmål, enligt The Economist.

Framgångarna med GLP-1 har visat att moderna läkemedel kan göra mer än att bara lindra symtom. Genom att påverka en specifik biologisk signal kan de styra processer som reglerar hela kroppens funktioner.

Nu riktas samma tankesätt mot hjärnan.

Ny era inom sömnmedicin

Om forskarna lyckas kontrollera orexinsystemet tillräckligt precist kan det bli början på en ny era inom sömnmedicin.

Och precis som med Ozempic kan den verkliga överraskningen komma senare.

Först behandlar man en sjukdom.

Sedan upptäcker man att samma biologiska mekanism kan förändra en hel kategori av medicin.

Det är därför hjärnans möjliga Ozempic-ögonblick är värt att följa – även om det ännu är långt ifrån säkert att det blir en lika stor medicinsk revolution.

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GLP-1 förändrade ämnesomsättningen och aptiten.

Orexin kan förändra sömn och vakenhet, och jakten på nästa Ozempic är därmed igång.

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