Bakterier gör att betong läker sig själv – sparar miljarder på infrastruktur

Redan i kommersiellt bruk

Det holländska företaget Basilisk har kommersialiserat tekniken och levererar självläkande betong till broar, tunnlar och vattentankar. I januari 2026 expanderade företaget till den amerikanska marknaden genom distributionsavtal med Restoration Partners.

Produktionskostnaden är högre än för konventionell betong. Men totalkostnaden sjunker, eftersom behovet av manuella reparationer minskar kraftigt.

Kan bara användas utomhus

En viktig begränsning finns. Tekniken fungerar bara i konstruktioner som utsätts för regn och fukt. Inomhus, där betongen inte kommer i kontakt med vatten, förblir bakterierna i sitt viloläge utan att aktiveras.

Det gör tekniken särskilt lämpad för infrastruktur. Broar, tunnlar, vattenreservoarer och andra utsatta konstruktioner där reparationer är dyra och komplicerade.

Talbrücke Rahmede, utanför Lüdenscheid, stängdes över en natt då den höll på att rasa. Det är en av många broar i Tyskland som är i stort behov av renovering. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman SVD / TT

Enormt klimatavtryck att angripa

Bara cementproduktion står för omkring 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. Hela Bygg- och fastighetssektorn är fortsatt en av de största klimatbovarna, med 37 procent av världens koldioxidutsläpp enligt FN:s miljöprogram. Siffran inkluderar både produktion och drift av byggnader.

Om betongens livslängd kan förlängas och behovet av nyproduktion minska, kan självläkande betong bidra till att sänka sektorns klimatavtryck märkbart.

Enligt Schlangen är målet att minska mängden betong som behövs, för att förbättra koldioxidavtrycket och skydda miljön.

Svensk forskning pågår

Även i Sverige pågår forskning på området. Vid Luleå tekniska universitet har Magdalena Rajczakowska undersökt självläkande betong, med finansiering från bland annat Trafikverket och Skanska. Resultaten visar att betong med slagg eller flygaska läker bättre än betong med enbart portlandcement.

Enbart i Tyskland behöver omkring 4 000 motorvägsbroar renoveras. Många av dem är över 50 år gamla. Med självläkande betong skulle underhållsbehoven kunna minska avsevärt, både i kostnad och i klimatpåverkan.

Fakta: Självläkande betong Utvecklare: Erik Schlangen och Henk Jonkers, TU Delft, Nederländerna

Bakterie: Sporosarcina pasteurii, inbäddad i lerkapslar

Funktion: Aktiveras av vatten, producerar kalksten som tätar sprickor

Tid: Sprickor tätas inom veckor

Kommersiellt: Företaget Basilisk levererar till broar, tunnlar och vattentankar

Begränsning: Fungerar bara i konstruktioner som utsätts för regn

