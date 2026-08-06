Ett glas juice till frukost låter kanske inte som medicin. Men forskning pekar på att granatäppeljuice faktiskt kan bidra till att sänka blodtrycket. Det betyder däremot inte att du kan byta ut blodtrycksmedicinen mot en fruktdrink.
Ett glas om dagen? Drycken som kan hjälpa till att sänka blodtrycket
Granatäpplet får forskarnas uppmärksamhet
Högt blodtryck är en av de vanligaste riskfaktorerna bakom hjärtinfarkt och stroke. Ofta märks det inte alls förrän skadan redan är skedd.
Nu visar en sammanställning av 14 kliniska studier med totalt 573 deltagare att granatäppeljuice kan ge en måttlig sänkning av blodtrycket. Effekten sågs främst hos personer som drack upp till 300 milliliter om dagen under högst två månader.
Förklaringen tros vara att granatäpplet innehåller växtämnen som kan göra blodkärlen mer elastiska och hjälpa dem att slappna av.
Ingen mirakelkur
Resultaten är lovande, men forskarna är försiktiga. Studierna skiljer sig åt och det går ännu inte att säga exakt vilka ämnen i granatäpplet som ger effekten eller hur stor nyttan är för olika personer.
Med andra ord: ett glas granatäppeljuice kan vara ett bra komplement till en hälsosam livsstil, men det är ingen behandling i sig.
Den som redan har ordinerats blodtrycksmedicin ska inte sluta med den utan att först prata med sin läkare.
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Inte för alla
Granatäppeljuice innehåller naturligt socker och betydligt mindre fibrer än ett helt granatäpple. För den som har diabetes eller försöker gå ner i vikt kan det därför vara klokt att inte överdriva konsumtionen.
Juicen kan också påverka effekten av vissa läkemedel, bland annat vissa blodförtunnande mediciner och blodtrycksmediciner. Den som använder sådana läkemedel bör rådgöra med läkare eller apotek innan granatäppeljuice blir en daglig vana, skriver Dagbladet.
Det som verkligen fungerar
Om målet är att sänka blodtrycket finns det betydligt bättre dokumenterade metoder än att fylla kundvagnen med granatäppeljuice:
- Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter, fullkorn, fisk och nötter.
- Dra ner på saltet.
- Motionera regelbundet.
- Håll en hälsosam vikt.
- Rök inte.
- Begränsa alkohol.
- Minska på läsk och stora mängder kaffe om du är känslig.
Granatäppeljuice kan alltså vara en pusselbit. Men blodtrycket sänks sällan av en enda dryck. Kroppen är, tyvärr för alla som gillar genvägar, mer intresserad av dina vanor än av dina mirakelkurer.
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