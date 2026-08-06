Ett glas om dagen? Drycken som kan hjälpa till att sänka blodtrycket

Ingen mirakelkur

Resultaten är lovande, men forskarna är försiktiga. Studierna skiljer sig åt och det går ännu inte att säga exakt vilka ämnen i granatäpplet som ger effekten eller hur stor nyttan är för olika personer.

Med andra ord: ett glas granatäppeljuice kan vara ett bra komplement till en hälsosam livsstil, men det är ingen behandling i sig.

Den som redan har ordinerats blodtrycksmedicin ska inte sluta med den utan att först prata med sin läkare.

Inte för alla

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Granatäppeljuice innehåller naturligt socker och betydligt mindre fibrer än ett helt granatäpple. För den som har diabetes eller försöker gå ner i vikt kan det därför vara klokt att inte överdriva konsumtionen.

Juicen kan också påverka effekten av vissa läkemedel, bland annat vissa blodförtunnande mediciner och blodtrycksmediciner. Den som använder sådana läkemedel bör rådgöra med läkare eller apotek innan granatäppeljuice blir en daglig vana, skriver Dagbladet.

Forskning pekar på att granatäppeljuice kan bidra till lägre blodtryck. Men den ersätter varken motion eller läkarens råd.

Det som verkligen fungerar

Om målet är att sänka blodtrycket finns det betydligt bättre dokumenterade metoder än att fylla kundvagnen med granatäppeljuice:

Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter, fullkorn, fisk och nötter.

Dra ner på saltet.

Motionera regelbundet.

Håll en hälsosam vikt.

Rök inte.

Begränsa alkohol.

Minska på läsk och stora mängder kaffe om du är känslig.

Granatäppeljuice kan alltså vara en pusselbit. Men blodtrycket sänks sällan av en enda dryck. Kroppen är, tyvärr för alla som gillar genvägar, mer intresserad av dina vanor än av dina mirakelkurer.