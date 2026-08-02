Nya rön: Längden på låret kan avslöja om du har diabetes

Där utöver uppskattas omkring 200 000 svenskar ha diabetes som ännu inte upptäckts.

Det finns också cirka 50 000 personer som har andra, mer ovanliga former av diabetes.

Allt enligt Svenska Diabetesförbundet.

Kända symptom på diabetes

I Storbritannien, där Daily Mail nu berättar om att längden på ditt lår kan skvallra om du har diabetes, har mer än fyra miljoner människor diagnosticerats med sjukdomen. Nio av tio fall är typ 2-diabetes och ytterligare 1,3 miljoner invånare i landet tros leva med tillståndet utan diagnos.

Typiska symptom är trötthet, törst och behov av att urinera ofta. Även avmagring kan vara varningstecken.

Den brittiska tidningen rapporter nu att ett forskarteam från Danmark funnit att längden på låret kan berätta om du har diabetes.

Annars visar ett enkelt blodprov det, men för den som är oroad går det göra ett självtest genom att mäta låret i stället för att behöva uppsöka en hälsocentral.