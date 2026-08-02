Enligt nya forskarrön kan lårets längd spåra om du har diabetes. Här är förklaringen till den överraskande upptäckten.
Nya rön: Längden på låret kan avslöja om du har diabetes
Runt 450 000 svenskar uppges ha typ 2-diabetes, som är den vanligaste diabetesformen. Typ 1, som är kroniskt, är inte lika utbrett men ökar. Sverige har cirka 60 000 kända fall varav ungefär 8 000 är barn.
Där utöver uppskattas omkring 200 000 svenskar ha diabetes som ännu inte upptäckts.
Det finns också cirka 50 000 personer som har andra, mer ovanliga former av diabetes.
Allt enligt Svenska Diabetesförbundet.
Kända symptom på diabetes
I Storbritannien, där Daily Mail nu berättar om att längden på ditt lår kan skvallra om du har diabetes, har mer än fyra miljoner människor diagnosticerats med sjukdomen. Nio av tio fall är typ 2-diabetes och ytterligare 1,3 miljoner invånare i landet tros leva med tillståndet utan diagnos.
Typiska symptom är trötthet, törst och behov av att urinera ofta. Även avmagring kan vara varningstecken.
Den brittiska tidningen rapporter nu att ett forskarteam från Danmark funnit att längden på låret kan berätta om du har diabetes.
Annars visar ett enkelt blodprov det, men för den som är oroad går det göra ett självtest genom att mäta låret i stället för att behöva uppsöka en hälsocentral.
Doktor: Då går du inte till läkare
”Typ 2-diabetes är lätt att diagnostisera med ett blodprov, men om du inte misstänker att du har det kommer du inte att gå till läkaren för att få det undersökt”, säger Dr Daniel Yoo, forskare vid Danmarks Tekniske Universitet och tillägger att ett online-test hemma ger svaret.
Testet kallas MEDWACS och har, skriver Daily Mail, utvecklats i 30 år med hjälp av hälsodata från National Health and Nutrition Examination Survey i USA.
Fram med måttbandet och mät låren
Tester som gjorts på grupper i USA och Sydkorea visar att den aktuella online-undersökningen är mycket träffsäker för att upptäcka prediabetes och odiagnostiserad typ 2-diabetes.
Testet ställer frågor om sju olika parametrar, samt samlar in grundläggande information om deltagarens kön, ålder och BMI. Svaren samlas in med hjälp av måttband, badrumsförsegling och en vanlig blodtrycksmätare.
Kort lårlängd = ökad risk för diabetes
Det som överraskade forskarna mest var att en kort lårlängd innebar ökad diabetesrisk. Men lårbenets längd vittnar om näringsintaget i tidig barndom och dålig näring under de första levnadsåren hämmar bentillväxten och kopplas till ökad risk för diabetes årtionden senare, enligt forskarna.
”Likaså, eftersom kroppens största muskelgrupp finns i låret, och dessa muskler ansvarar för att avlägsna socker från blodet, innebär kortare ben att en person har mindre muskelmassa för att absorbera det sockret, vilket ökar risken för diabetes, säger forskare”, framgår det i artikeln.
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