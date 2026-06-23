Valpsugen? Bakom gulliga öron, mjuka tassar och valpögon gömmer sig en ekonomisk verklighet som inte alla är medvetna om.
Valpen kan bli dyrare än du tror
Det har blivit dyrt med hund. Senast i fjol visade en undersökning att åtta procent av alla unga vuxna känner någon som tvingats lämna bort sitt djur av ekonomiska skäl medan sju procent har tvingats ta lån för att ha råd med veterinärvård.
”Det finns absoluta kostnadsproblem och det blir allt mer en klassfråga att ha hudjur. Kostnaderna för att ha en hund bara ökar”, har Johnny Kroneld, kommunikations och innsamlingschef på Hundstallet, tidigare sagt till Dagens PS.
Särskilt valptiden kan bli en dyr historia.
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Upp till 110 000 kronor första året
Enligt en sammanställning från Ica Banken, som DN tagit del av, kan en hund kosta mellan cirka 62 000 och 110 000 kronor under det första året.
Det handlar om foder, försäkring, bajspåsar, nya matskålar, hundbädd, eventuell bur till bilen och en rad andra saker som snabbt fyller både hemmet och kvittopärmen.
”Kostnaderna efter köpet större”
”Ibland ser man kommentarer om att hundar är så dyra i inköp. De personerna har nog inte förstått att de kostnader som kommer efter köpet kommer att vara avsevärt större”, konstaterar Janina Pfalzer, pressansvarig på Svenska Kennelklubben.
En av posterna som snabbt kan dra i väg är hunddagis. För den som kan jobba hemifrån, eller lösa vardagen på annat sätt, finns därför tusenlappar att spara.
”En annan sak som sticker ut är försäkring”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken.
Han tipsar om att jämföra olika försäkringar hos Konsumenternas, där det går att se vad som ingår och hur olika alternativ fungerar.
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Veterinären kan bli dyr
Att försöka spara pengar genom att skippa försäkringen är ingen bra idé. På senare år har veterinärkostnaderna nämligen skenat. Enligt SCB ökade kostnaderna för att gå till veterinären med 50 procent mellan 2019 och 2025.
En förklaring som ofta lyfts fram är de stora veterinärkedjornas växande roll på marknaden.
AniCura och Evidensia etablerades 2011 och 2012 och ägs av riskkapitalbolag. I dag står de två kedjorna tillsammans för över 40 procent av omsättningen på den svenska veterinärmarknaden.
”Riskkapitalägda kliniker har högre priser och de höjer priserna mer”, säger Agneta Egenvall, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det har lett till att fler svenskar söker vård för sina djur utomlands.
Exempelvis ligger medianpriset för att dra ut en till tre enkla tänder på en hund i Sverige på 9 400 kronor. I Danmark är motsvarande medianpris 6 600 kronor och i Norge 4 028 kronor.
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