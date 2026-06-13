Nytt läkemedel fördubblar överlevnadschansen i bukspottkörtelcancer

Att uppnå en sådan framgång mot en av de absolut mest aggressiva och svårbehandlade cancerformerna beskrivs som ett djupt emotionellt genombrott för de verksamma läkarna på plats.

Bukspottkörtelcancer upptäcks nästan alltid i ett sent skede eftersom sjukdomen till en början förlöper helt utan symptom. När diagnosen väl ställs har tumören ofta redan hunnit sprida sig i kroppen. Historiskt har få patienter överlevt längre än ett år.

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Därför hyllas det nya läkemedlet

Daraxonrasib är visserligen ingen slutgiltig bot på egen hand. Tumörer utvecklar med tiden ofta resistens mot denna typ av målsökande mediciner. Men det stora hoppet ligger i att läkemedlet, när det kombineras med andra behandlingsmetoder, kan bana väg för betydligt längre överlevnad än vad som hittills varit möjligt. Preparatet väntas nu få ett snabbspår för godkännande i USA och spås framöver bli standardbehandling i ett tidigt skede, snarare än som en sista utväg efter cellgifter, rapporterar The Economist.

Det medicinska genombrottet sträcker sig dock långt bortom enbart bukspottkörtelcancer. Genom att knäcka koden för hur KRAS-proteinets framfart kan hämmas har forskarna löst ett fyrtio år gammalt mysterium. KRAS fungerar som en molekylär strömbrytare i cellen. Vid en mutation fastnar brytaren i på-läget och skickar konstanta signaler till cellen att dela sig obehindrat.

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Kan angripa andra cancerformer

Att kunna stoppa kras ger helt nya möjligheter att angripa även andra tumörer som drivs av samma mutation, däribland vissa former av tarm- och lungcancer samt cancer i livmodern och magsäcken. KRAS ingår dessutom i en större familj av onkogener, så kallade ras-mutationer, som återfinns i var femte cancerform globalt och drabbar flera miljoner människor varje år.

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Daraxonrasib fungerar som ett molekylärt lim som binder samman proteinet med en annan cellyta och därmed stänger av den dödliga signaleringen.

Detta är bara början på en ny era där mer förfinade versioner och utmanande konkurrenter väntas följa. Genom att attackera en specifik cancerform tycks forskarna ha hittat huvudströmbrytaren som kan öppna dörren till effektiva behandlingar för miljontals drabbade världen över.

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