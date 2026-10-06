Ljusare kvällar lockar många att vilja behålla sommartiden året runt. Men den extra kvällssolen kan komma med ett pris. En forskningsöversikt pekar på att kroppen sannolikt skulle må bättre av det andra alternativet.
Dags att ställa om klockan – den här tiden vill forskarna behålla
Skilsmässomånaden och klockomställningsmånaden – kärt barn har många namn. Vi har äntrat oktober vilket också betyder att vi närmar oss den där söndagen då klockorna ska vridas tillbaka.
Och precis som inför varje tidsomställning blossar diskussionen upp om vi inte kan slippa vrida på klockan över huvud taget.
I undersökningar föredrar ju många ändå en ständig sommartid.
Men vad vi helst vill ha och vad som passar vår sömn är inte nödvändigtvis samma sak.
Enligt en forskningsöversikt i den medicinska tidskriften Canadian Medical Association Journal skulle ständig normaltid, vanligen kallad vintertid, sannolikt vara hälsosammare. Det rapporterar Handelsblatt.
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Kvällssolen lockar
Forskargruppen, ledd av Raymond Lam vid University of British Columbia i Vancouver, har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier. Bakgrunden är att flera regioner i Kanada överväger att avskaffa tidsomställningen. Samma diskussion har pågått i flera år i även i EU.
Forskarna förstår varför sommartiden har sina anhängare.
”Lockelsen med ständig sommartid är lätt att förstå: människor uppskattar att det fortfarande är ljust längre efter arbetsdagens eller skoldagens slut”, säger medförfattaren Patrick Baylis.
Men forskarna hänvisar också till studier som kopplar senare solljustider till mindre sömn, lägre produktivitet och sämre skolresultat.
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Kroppen behöver morgonljuset
För dygnsrytmen spelar ljuset på morgonen en viktig roll. Det hjälper den inre klockan att följa dygnets 24 timmar. Kvällsljus förskjuter däremot den inre klockan senare.
Om sommartiden blev permanent skulle vintermorgnarna dessutom förbli mörka längre. Resan till jobbet eller skolan, och även början på arbets- eller skoldagen, skulle oftare ske i mörker.
Forskarna bedömer att ständig sommartid kan vara särskilt belastande för personer med vinterdepression.
Stora organisationer inom sömnforskning och kronobiologi rekommenderar därför ständig normaltid, om tidsomställningen avskaffas.
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Länderna som backade
Det finns också erfarenheter av hur ständig sommartid fungerar utanför forskarnas resonemang.
USA införde det under energikrisen 1974, men backade inom ett år. Motstånd mot mörka vintermorgnar och oro för barn som gick till skolan före soluppgången angavs som skäl.
Ryssland införde ständig sommartid 2011 och övergav den 2014. Även Chile gjorde ett försök 2015 som senare drogs tillbaka.
Om regeringar ändå väljer ständig sommartid behöver följderna planeras redan före den första vintern, menar medförfattaren Alexandra Choi. Hon lyfter bland annat säkrare skol- och arbetsvägar, flexibla starttider och uppföljning av sömn och psykisk hälsa.
Ett tredje alternativ
Två spanska forskare, Jorge Mira och José María Martín-Olalla, har istället föreslagit att själva tidsomställningen flyttas.
De vill att sommartiden börjar första helgen i april och slutar i början av oktober. Enligt deras resonemang skulle det ge bättre ljusförhållanden på morgonen än dagens EU-upplägg.
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