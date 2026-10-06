Dags att ställa om klockan – den här tiden vill forskarna behålla

Och precis som inför varje tidsomställning blossar diskussionen upp om vi inte kan slippa vrida på klockan över huvud taget.

I undersökningar föredrar ju många ändå en ständig sommartid.

Men vad vi helst vill ha och vad som passar vår sömn är inte nödvändigtvis samma sak.

Enligt en forskningsöversikt i den medicinska tidskriften Canadian Medical Association Journal skulle ständig normaltid, vanligen kallad vintertid, sannolikt vara hälsosammare. Det rapporterar Handelsblatt.

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Kvällssolen lockar

Forskargruppen, ledd av Raymond Lam vid University of British Columbia i Vancouver, har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier. Bakgrunden är att flera regioner i Kanada överväger att avskaffa tidsomställningen. Samma diskussion har pågått i flera år i även i EU.

Forskarna förstår varför sommartiden har sina anhängare.

”Lockelsen med ständig sommartid är lätt att förstå: människor uppskattar att det fortfarande är ljust längre efter arbetsdagens eller skoldagens slut”, säger medförfattaren Patrick Baylis.

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Men forskarna hänvisar också till studier som kopplar senare solljustider till mindre sömn, lägre produktivitet och sämre skolresultat.

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