Har du råd att skilja dig – så mycket dyrare blir din vardag 

Lönen är densamma. Ändå kan drygt 10 000 kronor mindre bli kvar varje månad efter en separation, enligt en ny uträkning från Länsförsäkringar. Var du ska köpa ditt nya boende gör förstås stor skillnad.
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Oktober är månaden då flest skilsmässor registrerades i Sverige under åren 2000-2024, enligt en sammanställning från If.
Efter separationen ska två bostäder betalas. Räkningarna som ni tidigare delade behöver du nu lösa på egen hand.
”Det är dyrt att separera och för många kan den nya ekonomin bli en chock, ovanpå den känslomässiga krisen. Samma inkomst ska plötsligt bära betydligt större utgifter som sänker marginalerna”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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Drygt 10 000 kronor mindre kvar
Länsförsäkringar har räknat på en familj med två vuxna och två barn, 8 och 12 år, som bor i villa. Efter separationen köper de vuxna varsin bostadsrätt på 75 kvadratmeter i samma område. Barnen bor växelvis.
Föräldern i exemplet tjänar 38 800 kronor före skatt. Med nettolön, halva barnbidraget och flerbarnstillägget blir inkomsten cirka 32 300 kronor i månaden.
Före separationen går omkring 17 600 kronor till den vuxnes andel av familjens nödvändiga utgifter. Efteråt kostar det egna hushållet cirka 27 800 kronor.
Kvar blir 4 500 kronor, jämfört med 14 700 kronor tidigare. Drygt 10 000 kronor har försvunnit ur månadsbudgeten.
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Boendet blir dyrast
Nästan nio tiondelar av utgiftsökningen kommer från boendet. Ränta, amortering och bostadsrättsavgift blir tillsammans omkring 9 000 kronor högre per vuxen. Övriga levnadskostnader ökar med cirka 1 300 kronor.
I boendeutgifterna ingår alltså amorteringen. Den minskar förvisso skulden, men pengarna måste ändå ut varje månad.
Både priset på den nya lägenheten och kapitalet från den tidigare villan påverkar resultatet. I kalkylen får vardera vuxen halva bostadskapitalet till sitt nya köp.
I Stockholm går kalkylen back
I Stockholms kommun landar månadsutgifterna på 37 300 kronor. Föräldern saknar då cirka 5 000 kronor varje månad. I Helsingborg är försämringen betydligt mindre.
|Område
|Kvar före separationen
|Kvar efter separationen
|Stockholms kommun
|9 800 kr
|−5 000 kr
|Stor-Stockholm
|11 600 kr
|−100 kr
|Riket
|14 700 kr
|4 500 kr
|Stor-Göteborg
|13 200 kr
|5 000 kr
|Stor-Malmö
|13 200 kr
|9 600 kr
|Helsingborg
|13 500 kr
|11 300 kr
Källa: Länsförsäkringar. Beloppen gäller en vuxen efter utgifterna som ingår i typfallet. Samma inkomst används i alla områden.
Pengarna ska räcka längre än så
Bil, arbetsresor, fritidshem och läkemedel ingår inte i kalkylen. Inte heller flyttkostnader eller nya möbler. Bostadsbidrag och underhåll är också utelämnade.
Länsförsäkringars råd är att göra en ny budget, jämföra olika boenden och undvika att utgå från bankens maxlån. Testa också vad som händer om boendet blir 1 000-3 000 kronor dyrare varje månad.
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