Har du råd att skilja dig – så mycket dyrare blir din vardag 

”Det är dyrt att separera och för många kan den nya ekonomin bli en chock, ovanpå den känslomässiga krisen. Samma inkomst ska plötsligt bära betydligt större utgifter som sänker marginalerna”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

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Drygt 10 000 kronor mindre kvar

Länsförsäkringar har räknat på en familj med två vuxna och två barn, 8 och 12 år, som bor i villa. Efter separationen köper de vuxna varsin bostadsrätt på 75 kvadratmeter i samma område. Barnen bor växelvis.

Föräldern i exemplet tjänar 38 800 kronor före skatt. Med nettolön, halva barnbidraget och flerbarnstillägget blir inkomsten cirka 32 300 kronor i månaden.

Före separationen går omkring 17 600 kronor till den vuxnes andel av familjens nödvändiga utgifter. Efteråt kostar det egna hushållet cirka 27 800 kronor.

Kvar blir 4 500 kronor, jämfört med 14 700 kronor tidigare. Drygt 10 000 kronor har försvunnit ur månadsbudgeten.

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