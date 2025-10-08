Dagens PS
Vill ha 25 nya miljarder till satelliter

Polska Iceye vill fyrdubbla satellitkapaciteet
Iceye tillverkar cirka 25 satelliter i år men vill öka sin produktion till 100-150 årligen. Till det krävs en rejäl investerarrunda, enligt företagets vd. (Foto: John Raoux/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Europeiska satellitföretaget Iceye arbetar med att dra ihop 2,5 miljarder dollar till en ny satsning på försvarssatelliter.

Den europeiska satellitstartupen Iceye undersöker möjligheterna att skaffa ny finansiering i storleksordningen 2,5 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Företaget tror på möjligheten i ett investeringsklimat där många vill kapitalisera på upprustningen av försvaren genom att stödja lovande försvarsföretag.

Företaget blev uppmärksammat genom att framgångsrikt spåra ryska trupprörelser mot Ukraina och har efter det uppvaktats av ett flertal investerare. Nu tänker man ”casha in” på de uppvaktningarna.

Ballonger togs för drönare – stängde flygplats. Dagens PS

Högre status i dag

Iceyes status har växt i takt med att Europas försvarsutgifter stigit kraftigt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Den fick ytterligare växtkraft av Donald Trumps utpressning av Europa och kraven på att kontinenten ska klara sin egen säkerhet, menar FT.

Hittills har Iceye samlat 550 miljoner dollar i nytt kapital, men vd Rafal Modrzewski sade tidigare i år att företaget värderas ”betydligt högre” än 1 miljard dollar.

Den nya investeringsrundan kommer vältajmat några månader efter att en polsk statsägd fond investerat cirka 9 miljoner euro i företaget.

Donald Tusk vänder ryggen till men öppnar för nya pengar till Iceye. Här i sällskap med Mette Frederiksen, Friedrich Merz och Emmanuel Macron. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix-TT)
Beröm och stöd från staten

Den investeringen kom sedan premiärminister Donald Tusk besökt företagets operationscenter i Warszawa och berömt Iceye som han framhöll som ett gott exempel på polskt kunnande och kapacitet inom försvarsproduktion.

Iceye startades 2014 av Modrzewski och hans finske partner Pekka Laurila. Då var det som leverantör av radarbilder av rörliga isblock till arktiska rederier, men när kriget i Ukraina bröt ut kunde man styra om fokus till militära ändamål.

Företaget har tidigare fått stöd av bland andra Blackrock, riskkapitalbolaget OTB Ventures och Seraphim Space Investment Trust. Dessutom har, förutom den polska fonden, Europeiska investeringsbanken och statliga finska Solidium satsat pengar i Iceye.

Ryssland ökar trycket på Nato – och risken för Sverige. Dagens PS

Skjutit upp 54 satelliter

Hittills har Iceye skjutit upp 54 satelliter, som var och en kostar cirka 20 miljoner dollar att tillverka. Ungefär hälften av dem drivs och förvaltas av nationella försvarsstyrkor i Nederländerna, Finland, Brasilien och Portugal.

Iceye har även ett partnerskap för att integrera sina rymdfarkoster i BAE Systems satellitkluster och ett joint venture med Space 42 för tillverkning i Förenade arabemiraten.

I dag tillverkar Iceye cirka 25 satelliter per år, ett antal man vill öka på till 100-150. Det är en uppskalning som kommer att kräva ”betydande ytterligare kapital”, säger Rafal Modrzewski hos Financial Times.

Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS

“Tåget har inte gått” – så kan du hoppa på försvarsboomen. Realtid

