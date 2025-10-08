Vill ha 25 nya miljarder till satelliter

Den europeiska satellitstartupen Iceye undersöker möjligheterna att skaffa ny finansiering i storleksordningen 2,5 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Företaget tror på möjligheten i ett investeringsklimat där många vill kapitalisera på upprustningen av försvaren genom att stödja lovande försvarsföretag.

Företaget blev uppmärksammat genom att framgångsrikt spåra ryska trupprörelser mot Ukraina och har efter det uppvaktats av ett flertal investerare. Nu tänker man ”casha in” på de uppvaktningarna.

Högre status i dag

Iceyes status har växt i takt med att Europas försvarsutgifter stigit kraftigt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Den fick ytterligare växtkraft av Donald Trumps utpressning av Europa och kraven på att kontinenten ska klara sin egen säkerhet, menar FT.

Hittills har Iceye samlat 550 miljoner dollar i nytt kapital, men vd Rafal Modrzewski sade tidigare i år att företaget värderas ”betydligt högre” än 1 miljard dollar.

Den nya investeringsrundan kommer vältajmat några månader efter att en polsk statsägd fond investerat cirka 9 miljoner euro i företaget.

