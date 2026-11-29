Obehaget var störst bland unga kvinnor, där 58 procent uppgav att de kände så. Bland svenskar mellan 65 och 79 år var motsvarande siffra 14 procent.

Hos konsultjätten Deloitte i Norge har det blivit ett problem att unga anställda drar sig för att prata i telefon.

För att få fler unga att känna sig bekväma med att ringa och ta kontakt med människor har företaget därför breddat sina interna utbildningar.

”Tidigare hade vi kurser i relationskompetens för chefer som arbetat här i flera år. Nu erbjuder vi det till alla, särskilt nyutexaminerade”, säger Ronny Thomas Jenssen, regionchef och partner på Deloitte, till NRK.

Säljer kurser mot telefonskräck

Även i Londons finansdistrikt har flera advokatbyråer börjat utbilda sina yngre jurister i hur man pratar i telefon och kommunicerar med klienter, rapporterar City AM.

Till dessa hör Addleshaw Goddard och Winston Taylor. Hos den senare är telefonutbildningen frivillig.

På brittiska Nottingham College har man numera en särskild kurs mot telefonskräck som arbetsgivare kan köpa till sina anställda. Kursen kom till sedan skolan, i samband med utbildningar i intervjuteknik, upptäckt att många unga behövde hjälp med just telefonintervjuer.

”Många unga har vuxit upp med att kommunicera främst via textmeddelanden, röstmeddelanden och digitala plattformar, så de har ofta haft färre tillfällen att öva på att prata i telefon”, säger Liz Baxter, karriärvägledare vid skolan, till City AM.