Att låta telefonen ringa färdigt för att sedan skicka ett sms och fråga vad personen ville är en vana många känner igen. Hos flera stora företag har man nu börjat utbilda unga anställda i konsten att prata i telefon.
Unga vågar inte prata i telefon – nu skickar cheferna dem på kurs
Redan 2022 uppgav nästan varannan svensk mellan 18 och 29 år att de kände obehag inför att ringa eller svara i telefon, i en undersökning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Halebop.
Obehaget var störst bland unga kvinnor, där 58 procent uppgav att de kände så. Bland svenskar mellan 65 och 79 år var motsvarande siffra 14 procent.
Hos konsultjätten Deloitte i Norge har det blivit ett problem att unga anställda drar sig för att prata i telefon.
För att få fler unga att känna sig bekväma med att ringa och ta kontakt med människor har företaget därför breddat sina interna utbildningar.
”Tidigare hade vi kurser i relationskompetens för chefer som arbetat här i flera år. Nu erbjuder vi det till alla, särskilt nyutexaminerade”, säger Ronny Thomas Jenssen, regionchef och partner på Deloitte, till NRK.
Säljer kurser mot telefonskräck
Även i Londons finansdistrikt har flera advokatbyråer börjat utbilda sina yngre jurister i hur man pratar i telefon och kommunicerar med klienter, rapporterar City AM.
Till dessa hör Addleshaw Goddard och Winston Taylor. Hos den senare är telefonutbildningen frivillig.
På brittiska Nottingham College har man numera en särskild kurs mot telefonskräck som arbetsgivare kan köpa till sina anställda. Kursen kom till sedan skolan, i samband med utbildningar i intervjuteknik, upptäckt att många unga behövde hjälp med just telefonintervjuer.
”Många unga har vuxit upp med att kommunicera främst via textmeddelanden, röstmeddelanden och digitala plattformar, så de har ofta haft färre tillfällen att öva på att prata i telefon”, säger Liz Baxter, karriärvägledare vid skolan, till City AM.
Allt färre ord om dagen
Telefonsamtalen är bara en del av de muntliga samtal som tycks ha försvunnit ur vår vardag.
I mars i år publicerade amerikanska forskare en studie där de analyserat hur mycket omkring 2 200 personer pratade under en vanlig dag. Materialet hämtades från 22 studier genomförda mellan 2005 och 2019.
För varje år som gick minskade det uppskattade antalet talade ord per dag med 338. Bland personer under 25 år var minskningen 452 ord och bland personer från 25 år och uppåt 314 ord.
Matthias Mehl, professor i psykologi vid University of Arizona, pekar på hur digitaliseringen gjort många av vardagens små samtal överflödiga. Med gps i mobilen behöver vi exempelvis sällan stanna någon på gatan för att fråga om vägen.
Befarar att AI tar över
Deloittes Ronny Thomas Jenssen kopplar också frågan till utvecklingen inom AI. Han är orolig för vad som händer med jobben när unga kommer ut i arbetslivet utan att ha fått tillräcklig träning i att bygga relationer.
”Vi är beroende av generation Z, och då är det viktigt att de lär sig relationskompetens. Om vi inte tränar på det kommer AI att ta över våra jobb”, säger han till NRK.
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