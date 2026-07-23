Största guldskatten någonsin avslöjad: rubiner, pärlor och guld

Bland fynden finns guldmynt från kejsardynastin Herakleios, spännen med rubiner, smaragder och pärlor samt en sigillring i guld med en kejsarbild. En sådan ring bar knappast vem som helst, konstaterar Pavle Dugonjic vid Kroatiens konserveringsinstitut för Reuters.

Guldet väger sammanlagt drygt 600 gram efter rengöring, mer än vad som hittats i något annat vrak i Medelhavet, enligt institutets forskningschef Igor Miholjek.

Dagens PS har tidigare skrivit om liknande fynd vid sjunkna tempel i Egypten och den stora silvertackan som bärgades nyligen. Havet fortsätter att lämna ifrån sig historia som inget arkiv kan matcha.

Vad guld är värt i dag

Drygt 600 gram motsvarar knappt 19,3 troy ounce, vilket vid torsdagens guldpris kring 4 057 dollar per uns och en dollarkurs på cirka 9,7 ger drygt 750 000 kronor.

Guldpriset har fallit från januarinoteringen på 5 595 dollar, och Realtid har beskrivit hur snabbt ädelmetaller kan svänga.

PS analys

Guldet ser ut att ha följt med en person, inte en last. Ett skepp med mynt, praktspännen och en rangring ombord liknar ingen vanlig handelsresa. Fyndet placerar sig dessutom i den period då riket var på väg in i sin långa kris.

Justin Leidwanger vid Stanford kallar platsen den viktigaste från sin tid eftersom den visar hur Medelhavets sjövägar höll ihop och sedan brast.

ANNONS

Läs även: Ny skatt bärgad från skepp fyllt av silver, guld och smaragder

Läs även: 29-åringen tjänade 38 miljoner på aktier – så gjorde han