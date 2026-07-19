Euroclear har förlorat ett överklagande i rysk domstol, kring frysta ryska tillgångar på motsvarande 2 200 miljarder.
Förlorar mångmiljard-tvist i rysk domstol
Det handlar om de drygt 200 miljarder euro, motsvarande 2 200 miljarder svenska kronor, som fryst i väst.
Euroclear, en Bryssel-baserad leverantör av finansiella tjänster, hanterar något motvilligt dessa tillgångar och har därmed blivit part i en rysk domstol.
Efter beslut i tidigare instans och överklagande från Euroclear, fastställer nu även högre rysk instans det beslut som ålägger Euroclear att betala ut dessa dryga 200 miljarder euro i frysta ryska tillgångar.
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Första domen i maj
Euroclear rapporterade domstolsutslaget i sin halvårsrapport fredag. Det nya domslutet följer ett beslut av ryska myndigheter i maj, då man krävde att Euroclear skulle betala motsvarande drygt 2 200 kronor.
Utbetalningen skulle utgöra kompensation efter att den ryska centralbankens tillgångar inom EU frusits på grund av invasionen av Ukraina.
”Saknar rättslig verkan”
Euroclear svarade på det ryska kravet saknade rättslig verkan, eftersom den ryska rättsinstansens jurisdiktion inte sträcker sig utanför landets gränser, refererar Business AM.
Samtidigt inledde Euroclear en egen rättslig process mot Rysslands centralbank vid en dom stol i Bryssel.
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Har gett Ukraina 72 miljarder
När det gäller de frysta ryska tillgångarna förvaras genererad utdelning och ränta på ett låst konto och tillförs i första hand en EU-fond för Ukraina.
Euroclear planerar att i närtid överföra 1,4 miljarder euro till EU, vilket innebär att den sammanlagda summan av överförda medel sedan sanktionerna infördes kommer att uppgå till 6,6 miljarder euro, motsvarande 72 miljarder kronor.