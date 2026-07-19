Förlorar mångmiljard-tvist i rysk domstol

Efter beslut i tidigare instans och överklagande från Euroclear, fastställer nu även högre rysk instans det beslut som ålägger Euroclear att betala ut dessa dryga 200 miljarder euro i frysta ryska tillgångar.

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Första domen i maj

Euroclear rapporterade domstolsutslaget i sin halvårsrapport fredag. Det nya domslutet följer ett beslut av ryska myndigheter i maj, då man krävde att Euroclear skulle betala motsvarande drygt 2 200 kronor.

Utbetalningen skulle utgöra kompensation efter att den ryska centralbankens tillgångar inom EU frusits på grund av invasionen av Ukraina.

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