Därför flyger Norwegian runt i cirklar

Det handlar om så kallade ”line checks” och andra praktiska övningar där piloter tränar starter, landningar och olika procedurer under kontrollerade former. Därför blir flygmönstret ofta cirkulärt när samma moment upprepas gång på gång.

Vanlig syn på mindre flygplatser

Enligt flygplatsledningen är övningarna en återkommande del av verksamheten. Mindre flygplatser som Torp lämpar sig väl eftersom de har mindre trafik än de största internationella flygplatserna.

Träningsflygningarna pågår mellan klockan 08.00 och 15.00 under tisdagen och mellan 08.00 och 14.00 på onsdagen.

Ett gott tecken

För den som råkar följa flygtrafiken på appar som Flightradar kan ett plan som flyger i ringar se dramatiskt ut. I verkligheten är det ofta raka motsatsen.

Det betyder att piloter tränar för att bli ännu bättre på sitt jobb. Och om det finns något man vill att en pilot ska göra många gånger innan första passageraren kliver ombord så är det just att starta och landa.