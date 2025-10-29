Dagens PS
Daniel Eks bolag i miljardavtal för "kamikazedrönare"

Daniel Eks investeringar i Helsing kan vara lönsamma då bolaget får flera stora ordrar. (Foto: Helsing / European Union / Wikimedia Commons.
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Tyskland planerar att tilldela försvarsbolaget Helsing, där Spotify-grundaren Daniel Ek är huvudägare, ett stort kontrakt värt närmare 3,5 miljarder kronor.

Kontraktet gäller leverans av så kallade “kamikazedrönare” till Natos östra flank, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn i förhandlingarna.

Enligt tidningen ska tre företag, Helsing, startup-bolaget Stark och försvarsjätten Rheinmetall ,dela på en order som sammanlagt omfattar upp till 12 000 drönare. Varje leverantör förväntas få kontrakt värda cirka 300 miljoner euro, motsvarande drygt 3,4 miljarder kronor.

Formella avtal har ännu inte undertecknats, men om den tyska parlamentets budgetkommitté godkänner beställningen blir det sannolikt de största kontrakten som de unga bolagen Helsing och Stark hittills säkrat.

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget.

Ska stärka försvaret mot Ryssland

Drönarna är avsedda för en ny tysk brigad stationerad i Litauen, med syfte att försvara Natos östliga gräns mot Ryssland. Endast en del av det totala antalet drönare kommer att levereras initialt, skriver FT.

Helsing tillverkar drönare som kanske ska användas av Nato. (Foto: Helsing/ Pressbild)

Beslutet att dela upp kontraktet mellan tre leverantörer syftar enligt källor till att uppmuntra innovation och säkerställa konkurrens inom försvarssektorn.

Snabb tillväxt för Helsing

Helsing grundades 2020 och har på kort tid blivit en av Europas mest framgångsrika försvarsstartuper. Enligt Breakit värderas bolaget nu till närmare 120 miljarder kronor.

Daniel Ek gick in som tidig investerare redan 2020, långt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hans investeringsbolag Prima Materia äger enligt uppgift cirka 17 procent av aktierna, och Ek är även styrelseordförande.

Hans investeringar har fått flera artister att gå ut i protest och lämna Spotify.

I en finansieringsrunda i somras ledde han en kapitalinjektion på 600 miljoner euro.

Bolaget har redan vunnit flera kontrakt till ett sammanlagt värde av flera miljarder kronor, varav stora delar avser leveranser till Ukraina. Företaget uppger att de hittills försett landet med tusentals drönarsystem och har avtal om ytterligare 6 000 enheter.

Utvecklar AI-styrda vapen

Utöver drönare utvecklar Helsing även AI-programvara för obemannade stridsflygplan. I samarbete med Saab har bolaget genomfört tester där deras Centaur AI-system kontrollerat ett Gripen E-plan.

Stephanie Lingemann, senior chef för Helsings flygdivision, säger att Europa kan ha operativa obemannade stridsflygplan inom några år snarare än årtionden, skriver Financial Times.

Även svenska Saab har investerat i Helsing, vilket ytterligare stärker bolaget koppling till nordisk försvarsindustri.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

