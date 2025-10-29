Daniel Eks bolag i miljardavtal för "kamikazedrönare"

Kontraktet gäller leverans av så kallade “kamikazedrönare” till Natos östra flank, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn i förhandlingarna.

Enligt tidningen ska tre företag, Helsing, startup-bolaget Stark och försvarsjätten Rheinmetall ,dela på en order som sammanlagt omfattar upp till 12 000 drönare. Varje leverantör förväntas få kontrakt värda cirka 300 miljoner euro, motsvarande drygt 3,4 miljarder kronor.

Formella avtal har ännu inte undertecknats, men om den tyska parlamentets budgetkommitté godkänner beställningen blir det sannolikt de största kontrakten som de unga bolagen Helsing och Stark hittills säkrat.

Ska stärka försvaret mot Ryssland

Drönarna är avsedda för en ny tysk brigad stationerad i Litauen, med syfte att försvara Natos östliga gräns mot Ryssland. Endast en del av det totala antalet drönare kommer att levereras initialt, skriver FT.

Helsing tillverkar drönare som kanske ska användas av Nato. (Foto: Helsing/ Pressbild)

Beslutet att dela upp kontraktet mellan tre leverantörer syftar enligt källor till att uppmuntra innovation och säkerställa konkurrens inom försvarssektorn.