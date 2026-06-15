Daniel Ek bakom hemlig AI-drönare – ska slå ut fiendens radar

Saab äger fem procent

Den svenska kopplingen går längre än Eks engagemang. Saab gick in med 840 miljoner kronor för fem procent av bolaget redan 2023 och har sedan dess samarbetat med Helsing kring elektronisk krigföring och sensorteknik för stridsflygplan.

Samarbetet har redan nått operativ nivå. Helsings AI-system ”Centaur” har genomfört avancerade stridsövningar ombord på ett JAS 39 Gripen E över Östersjön.

Det är ett av de första dokumenterade fallen där artificiell intelligens manövrerar ett fullt operativt stridsflygplan.

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I april i år öppnade Helsing kontor i Stockholm med inriktning mot Försvarsmakten och den svenska försvarsindustrin.

En plattform, två roller

CA-1EA bygger på samma tekniska grund som anfallsvarianten CA-1KA. Flygkropp, motor och AI-mjukvara är identiska. Det som skiljer dem åt är nyttolasten: den ena bär vapen, den andra bär störsändare.

Det modulära upplägget förenklar tillverkning och underhåll. Båda varianterna produceras av Grob Aircraft i Bayern, en flygplanstillverkare som Helsing förvärvade 2025.

CA-1KA väntas flyga för första gången i början av 2027 och nå operativ beredskap 2029. Störflygplanet CA-1EA planeras vara redo 2031.

Tyska sensorspecialisten Hensoldt levererar centrala komponenter: radar, optronik, självskydd och teknik för elektromagnetisk krigföring. Moderna störsystem arbetar inte längre genom att bara blockera signaler.

De analyserar det elektromagnetiska landskapet i realtid, identifierar hot och anpassar sina motmedel efter situationen. Det är här Helsings AI-kompetens spelar en avgörande roll.

Europeiskt svar på amerikanskt försprång

Helsing marknadsför CA-1-familjen som en europeisk lösning i en sektor som länge dominerats av amerikanska leverantörer. I USA driver Anduril Industries, Boeing och General Atomics utvecklingen av autonoma stridsflygplan inom programmet Collaborative Combat Aircraft.

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Tajmingen är knappast en tillfällighet. Europas försvarsbudgetar slår rekord och beroendet av amerikansk försvarsteknik har blivit en politisk fråga.

Att Europa nu har ett eget AI-drivet program för autonom elektronisk krigföring hade varit otänkbart så sent som 2023.

Centrala prestandadata för CA-1EA har inte offentliggjorts. Varken räckvidd, hastighet eller styckpris är känt. Men riktningen framgår tydligt av det Helsing visade i Berlin.

Innan något flygvapen kan ta luftherravälde krävs först att göra fienden ”blinda” genom att störa ut deras radar. Det är den uppgift CA-1EA är konstruerat för att lösa.