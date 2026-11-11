Efter konkursen – AI ska rädda svenska Hövding

Det var för tre år sedan och bolaget gick i konkurs som en följd.

Revansch för Hövding?

Nu försöker de nya österrikiska ägarna, iSi Wearables, väcka produkten till liv igen och denna gång sker det genom AI.

Den nya modellen, Hövding 4, använder avancerade sensorer och AI-baserade algoritmer för att analysera cyklistens rörelser.

Enligt tillverkaren analyserar systemet rörelserna 200 gånger i sekunden och kan blåsa upp airbagen på omkring 0,1 sekunder när en olycka upptäcks.

Det hela kommer att gå fem gånger snabbare än hos föregångaren – Hövding 3.

”För Hövding 4 byggde vi algoritmen från grunden”, säger Alexander Haag, vd för iSi Wearables, till norska ABC Nyheter.