Den svenska uppfinningen Hövding gör comeback efter konkursen. Nu ska AI återupprätta förtroendet för airbagen som skyddar cyklisters huvuden.
Efter konkursen – AI ska rädda svenska Hövding
Dess unika design prisades och kallades för ”världens säkraste cykelhjälm”.
Men framgångarna fick ett snabbt slut sedan Konsumentverket stoppade försäljningen av cykelhjälmen på grund av säkerhetsbrister.
Det var för tre år sedan och bolaget gick i konkurs som en följd.
Revansch för Hövding?
Nu försöker de nya österrikiska ägarna, iSi Wearables, väcka produkten till liv igen och denna gång sker det genom AI.
Den nya modellen, Hövding 4, använder avancerade sensorer och AI-baserade algoritmer för att analysera cyklistens rörelser.
Enligt tillverkaren analyserar systemet rörelserna 200 gånger i sekunden och kan blåsa upp airbagen på omkring 0,1 sekunder när en olycka upptäcks.
Det hela kommer att gå fem gånger snabbare än hos föregångaren – Hövding 3.
”För Hövding 4 byggde vi algoritmen från grunden”, säger Alexander Haag, vd för iSi Wearables, till norska ABC Nyheter.
Återvinna förtroendet hos kunderna
Det handlar dock inte enbart om ny AI-teknik, utan även om att återvinna förtroendet hos potentiella kunder, ett förtroende som grusades för några år sedan.
iSi Wearables har dock stenkoll på säkerheten, hävdar bolaget.
”För oss är säkerhet på bilindustrins nivå inte bara ett slagord”, säger Alexander Haag vidare i ett pressmeddelande från Hövding.
”Airbag för stadscyklister”
Det är heller inte längre någon hjälm vi pratar om, menar bolaget.
”Hövding 4 är ingen hjälm. Det är en airbag för stadscyklister”, påpekar Haag.
Nu måste iSi Wearables dock lyckas visa att produkten verkligen levererar säkerhet, men än så länge finns inget datum för leverans. Den planeras dock att landa hos de svenska kunderna i slutet av året.
Prislappen ser ut att bli runt 4 000 kronor, där återförsäljaren St George Security Store listar Hövding 4 för 3 995 kronor och den går att förbeställa.
Omfattande nya tester
Tillverkaren iSi Wearables uppger att modellen har genomgått omfattande tester vid företagets testcenter i Österrike.
Företaget hävdar samtidigt att externa, oberoende kontrollorgan också har testat Hövding 4.
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