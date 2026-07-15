Helsings "galna" värdering väcker oro för bubbla

”Inte övertygad de kan klara det”

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”Jag är inte övertygad om att de kan klara av det enbart med hjälp av militär teknik. Jag är osäker på om de europeiska försvarsanslagen kommer att fortsätta ligga på en tillräckligt hög nivå”, tillägger han.

Den höga värderingen har väckt oro hos vissa konkurrenter och investerare.

”Alla tar in pengar i rasande takt, helt enkelt för att kapitalet finns tillgängligt just nu. Det här påminner om IT-bubblan”, säger en anonym och skeptisk chef vid en etablerad försvarskoncern hos FT.

Breddade verksamheten

Helsing grundades 2021 och fokuserade initialt på att utveckla AI-mjukvara för analys av data från slagfältet.

Senare utvidgade företaget verksamheten till att omfatta attackdrönare, autonoma undervattensfarkoster och större luftfarkoster.

I februari i år vann företaget ett kontrakt värt initialt 268 miljoner euro – med potential att utökas till 1,46 miljarder euro – om att leverera den stridsdugliga drönaren HX-2 till den tyska försvarsmakten.

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Daniel Ek vill fylla på Spotify-miljarderna med Helsing-diton. Ek är, liksom Saab, investerare i Helsing, där oro väcks en bubbla på marknaden. (Foto: Christine Olsson/TT)

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”Kan vara underskattat”

Nu har Tyskland dessutom godkänt en affär, värd 223 miljoner euro, gällande att utveckla ett ”stridsmoln” för tyska flygvapnet.

Helsing har längs vägen säkrat stöd från flera stora investerare som General Catalyst, svenska Saab och Spotify-grundaren Daniel Ek som upptäckt att musiker inte är de enda man kan bli rik på.

Och Johannes von Borries är, på nedersta raden, inte säker på att värderingen av Helsing är överdriven.

”Vi ser den enorma tillväxten bland AI-företag i USA”, säger han hos FT. ”Om Helsing kan diversifiera verksamheten och i framtiden även satsa på tillämpningar med dubbla användningsområden, är det möjligt att värderingen faktiskt underskattar företagets potential.”

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