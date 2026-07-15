Den höga värderingen av Helsing, stöttat av Saab och Daniel Ek, väcker oro i Tyskland för en bubbla inom försvarsteknik.
Helsings "galna" värdering väcker oro för bubbla
Dokument från Helsings senaste kapitalanskaffning, en med volymen 1,8 miljarder dollar, visar att Helsings värdering innebar en betydligt högre värderingsmultipel, än vad som gällt många liknande amerikanska och europeiska företag inom försvarsteknik.
Baserat på en prognostiserad omsättning av 502 miljoner dollar för 2026, värderades det tyska företaget till 32 gånger omsättningen, före tillskottet av det kapital som togs in.
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Högre multipel än andra
Därmed är Helsing en av Europas högst värderade startups. Omsättningsmultipeln är betydligt högre än för amerikanska motsvarigheter som Anduril – 13 gånger omsättningen vid senaste kapitalanskaffningen – eller Shield AI, värderad till 21 gånger omsättningen.
Financial Times påpekar att även europeiska konkurrenter som tyska drönartillverkaren Quantum Systems värderats lägre.
Johannes von Borries på tyska riskkapitalbolaget UVC Partners, menar att 1,8 miljarder dollar som i Helsings fall, framstår som ”en mycket hög värdering”.
”Om man går in på den nivån innebär det att man satsar på att företaget ska växa till att bli mångdubbelt större”, säger han.
”Inte övertygad de kan klara det”
”Jag är inte övertygad om att de kan klara av det enbart med hjälp av militär teknik. Jag är osäker på om de europeiska försvarsanslagen kommer att fortsätta ligga på en tillräckligt hög nivå”, tillägger han.
Den höga värderingen har väckt oro hos vissa konkurrenter och investerare.
”Alla tar in pengar i rasande takt, helt enkelt för att kapitalet finns tillgängligt just nu. Det här påminner om IT-bubblan”, säger en anonym och skeptisk chef vid en etablerad försvarskoncern hos FT.
Breddade verksamheten
Helsing grundades 2021 och fokuserade initialt på att utveckla AI-mjukvara för analys av data från slagfältet.
Senare utvidgade företaget verksamheten till att omfatta attackdrönare, autonoma undervattensfarkoster och större luftfarkoster.
I februari i år vann företaget ett kontrakt värt initialt 268 miljoner euro – med potential att utökas till 1,46 miljarder euro – om att leverera den stridsdugliga drönaren HX-2 till den tyska försvarsmakten.
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”Kan vara underskattat”
Nu har Tyskland dessutom godkänt en affär, värd 223 miljoner euro, gällande att utveckla ett ”stridsmoln” för tyska flygvapnet.
Helsing har längs vägen säkrat stöd från flera stora investerare som General Catalyst, svenska Saab och Spotify-grundaren Daniel Ek som upptäckt att musiker inte är de enda man kan bli rik på.
Och Johannes von Borries är, på nedersta raden, inte säker på att värderingen av Helsing är överdriven.
”Vi ser den enorma tillväxten bland AI-företag i USA”, säger han hos FT. ”Om Helsing kan diversifiera verksamheten och i framtiden även satsa på tillämpningar med dubbla användningsområden, är det möjligt att värderingen faktiskt underskattar företagets potential.”