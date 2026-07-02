OS-friidrottaren Peter Häggström Lindecrantz klädmärke YMR har gått i konkurs. Jakten på investerare har inte varit framgångsrik, och nu är pengarna slut.
Sportstjärnans klädmärke i konkurs
Bolaget YMR Track Club har haft flera tunga näringslivsprofiler utöver Häggström Lindcrantz bland ägarna. Bland andra Summa-medgrundaren Johannes Lien och tidigare Altor-partnern Stefan Linder. I styrelsen sitter också OS-löparen Mustafa Mohamed.
Design för moderklubben
Klädmärket föddes 2017 efter att den före detta olympiern tog fram en jubileumskollektion till klubben IK Ymer i samband med deras 100-årsdag. Peter, som tävlat för klubben under hela sin karriär fick blodad tand och bestämde sig för att designa fler plagg.
Efter några positiva år, med bland annat utlandslanseringar, kom svårigheterna på grund av stora kostnader kring produktutveckling och byte av lager.
Långt från unikt
Det är tyvärr inte helt ovanligt att klädmärken skapade av kändisar går omkull. Nyligen ansökte streetwearmärket New Black, känt för samarbeten med bland andra rapparen Stormzy och skådespelaren Noomi Rapace, om konkurs.
Detta efter att grundarna lämnat bolaget 2022 och lönsamheten vänt till förlust.
Odd Mollys uppgång och fall
Ett annat varumärke med kända grundare som gått i konkurs är Odd Molly. Grundat i början av 2000-talet av trion Per Holknekt, Karin Jimfelt-Ghatan och Christer Andersson var det en framgångssaga.
Men efter flera år av kräftgång stängde Odd Molly ned år 2024. Då hade grundarna sålt det några år tidigare till en dansk kedja för endast någon miljon kronor.
Återkommande mönster
Det går att se några gemensamma nämnare här. Kändisdrivna modemärken bygger ofta hela varumärket kring en grundares personliga profil, vilket ger snabb uppmärksamhet. Men det gör inte bolaget till en långsiktig vinnare.
Klädbranschen kännetecknas dessutom av tunna marginaler, säsongsbunden efterfrågan och kapitalintensiv lagerhållning, vilket gör att även måttliga fall i försäljning snabbt urholkar likviditeten.
Nischmärken kämpar
För mindre, premiumpositionerade märken som YMR finns ännu fler utmaningar. Varumärket är byggt kring lokal tillverkning och höga ambitioner om hållbarhet, men det ställer höga krav på betalningsviljan hos köparna.
Som nischaktör är man dessutom extra känslig för konkurrensen med lågprisaktörer och stora sportkedjor. Det är lätt att bli bortvald i en tid när många konsumenter är mer försiktiga och prismedvetna.