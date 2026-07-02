Sportstjärnans klädmärke i konkurs

Långt från unikt

Det är tyvärr inte helt ovanligt att klädmärken skapade av kändisar går omkull. Nyligen ansökte streetwearmärket New Black, känt för samarbeten med bland andra rapparen Stormzy och skådespelaren Noomi Rapace, om konkurs.

Detta efter att grundarna lämnat bolaget 2022 och lönsamheten vänt till förlust.

Odd Mollys uppgång och fall

Ett annat varumärke med kända grundare som gått i konkurs är Odd Molly. Grundat i början av 2000-talet av trion Per Holknekt, Karin Jimfelt-Ghatan och Christer Andersson var det en framgångssaga.

Men efter flera år av kräftgång stängde Odd Molly ned år 2024. Då hade grundarna sålt det några år tidigare till en dansk kedja för endast någon miljon kronor.

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Återkommande mönster

Det går att se några gemensamma nämnare här. Kändisdrivna modemärken bygger ofta hela varumärket kring en grundares personliga profil, vilket ger snabb uppmärksamhet. Men det gör inte bolaget till en långsiktig vinnare.

Klädbranschen kännetecknas dessutom av tunna marginaler, säsongsbunden efterfrågan och kapitalintensiv lagerhållning, vilket gör att även måttliga fall i försäljning snabbt urholkar likviditeten.

Nischmärken kämpar

För mindre, premiumpositionerade märken som YMR finns ännu fler utmaningar. Varumärket är byggt kring lokal tillverkning och höga ambitioner om hållbarhet, men det ställer höga krav på betalningsviljan hos köparna.

Som nischaktör är man dessutom extra känslig för konkurrensen med lågprisaktörer och stora sportkedjor. Det är lätt att bli bortvald i en tid när många konsumenter är mer försiktiga och prismedvetna.