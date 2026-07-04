Forskning: Chefer som slumpas fram presterar bättre än de som sökt jobbet

Överskattar sin förmåga att läsa andra

Varför presterar de mest ambitiösa cheferna sämre?

Enligt forskarna handlar det om systematisk överskattning av den egna sociala förmågan. De som aktivt sökte chefsrollen fick också genomgå ett objektivt test av emotionell perceptivitet. Ju högre de skattade sina egna ”people skills”, desto sämre presterade de i testet.

Bland de slumpmässigt valda cheferna fanns inget sådant mönster.

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”Bra ledarskap kopplas ofta till självförtroende, karisma eller personlighet, men våra resultat visar att mått kopplade till arbetsuppgifter i praktiken är betydligt starkare indikatorer på chefers framgång”, säger Joseph Vecci, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, till Sveriges Radio.

Bra chefer höjer försäljningen 25 procent

Forskarna testade sina resultat i en colombiansk dagligvarukedja med 500 butiker och 225 chefer.

När en butik fick en chef som var markant bättre än genomsnittet ökade den årliga försäljningen med 25 procent, motsvarande 4,1 miljoner dollar. Om kedjan konsekvent hade rekryterat chefer baserat på beslutsfattarförmåga hade varje butik ökat försäljningen med 16 procent.

En bra chef påverkade butikens resultat lika mycket som den samlade kvaliteten hos alla medarbetare.

Tre beteenden som avgör

Studien pekar ut tre saker som skiljer bra chefer från dåliga.

Övervakning.

Bra chefer ser till att ingen i teamet lägger tid på uppgifter som inte bidrar till resultatet. De bästa cheferna gör hälften så många misstag på den punkten jämfört med genomsnittet.

Motivation.

Utan bonus eller andra ekonomiska morötter lyckas bra chefer ändå få medarbetare att producera mer. I experimentet förklarar motivationseffekten ensam 15 procent av variationen i chefsprestation.

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Uppgiftsfördelning.

Rätt person på rätt uppgift. Team där chefen hittade den optimala fördelningen presterade markant bättre.

Män söker oftare, presterar inte bättre

Män är mer övermodiga i sin självskattning och söker chefsrollen oftare. Men de presterar inte bättre när de väl får den.

Kvinnor söker rollen i lägre utsträckning, men presterar lika bra som män när de tilldelas den slumpmässigt.

Forskarna följde upp deltagarna via LinkedIn. De som presterade bra i experimentet befordrades i snitt vart 2,3 år i sina verkliga karriärer. Övriga deltagare befordrades vart 5,3 år.

Sambandet höll efter kontroll för intelligens, ålder, kön och personlighet.

15-minuterstest i stället för magkänsla

Varken personlighet, ålder, kön eller utbildning förutsäger chefsframgång i studien. Bara två saker gör det: förmågan att fatta ekonomiska beslut under osäkerhet och flytande intelligens.

Forskarna föreslår att företag slutar begränsa sig till de kandidater som framhäver sig själva.

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”De kan i stället dra nytta av att proaktivt bedöma potentiella kandidater bland anställda i första linjen”, skriver de.

Deras konkreta förslag: ett standardiserat test av beslutsfattande på 15 minuter, fritt tillgängligt för alla företag.

Studien ”How Do You Identify a Good Manager?” är publicerad i Quarterly Journal of Economics (maj 2026). Forskare från Harvard, Handelshögskolan i Göteborg, University of Warwick, UCSD och University of Michigan medverkar. Experimentet omfattade 555 personer i 728 grupper.

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