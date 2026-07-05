Den gröna idén byggde delvis på leveranser från Northvolt. I januari gick Cinis Fertilizer i konkurs. Nu är man tillbaka – med ny ägare.
Knäcktes av Northvolt: Tillbaka efter konkursen
Konkursen var ett faktum i januari i år. I mitten av februari kunde Dagens PS skriva om hur miljardsatsningen i norr kunde få en ny ägare. Nu är det ett faktum.
Det handlar om biokemiföretaget Cinis Fertilizer, grundat 2018 med ett grönt, miljövänligt mineralgödsel i fokus.
Det skapade en mineralgödselfabrik i Örnsköldsvik, men de ekonomiska framgångarna gödslades inte lika väl. I stället fick man ekonomiska motgångar och var vid årsskiftet 2025-2026 konkursmässigt.
Konkurs – nu kan gröna miljardsatsningen få ny ägare. Dagens PS
Flera intressenter
20 januari var konkursen ett faktum och advokaten Johan Klåvus utsågs till konkursförvaltare.
Tre veckor senare kunde han flagga för möjligheten av en ny ägare. Fem intressenter hade hört av sig och anmält sitt intresse.
Det som var aktuellt var att fortsätta samma tillverkning som Cinis aldrig lyckades förvandla till svarta siffror.
”Fabriken har en så pass speciell process att det är svårt att styra om. Jag ser framför mig att någon vill köra vidare som det var innan”, sade Klåvus.
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Får belgisk ägare
Nu är vi där. Fabriken på Köpmanholmen i Ö-vik väntar på en nystart med belgiska Tessenderloo som ny ägare.
Den belgiska kemikoncernen grundades redan 1919 och har cirka 4 700 anställda.
Företaget är noterat i Bryssel och verksamhet inom kemikalier, gödsel och vattenbehandling.
Formellt tog man över fabriken 29 maj och investerar nu i både utrustning och personal.
Det kommer att ta ytterligare ett par månader innan produktionen återupptas, men belgarna tror på möjligheterna i fabriken.
”Hade vi inte sett en potential hade vi inte köpt den”, konstaterar nye chefen Geert Gyselinck hos ÖA.
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Gynnsamt marknadsläge
Kapaciteten i fabriken är en produktion på 100 000 ton på årsbasis och man kommer att starta i ett gynnsamt läge på världsmarknaden.
Mycket av konstgödsel globalt har importerats från Ryssland, som nu stängt exporten till bland annat Finland, som i likhet med andra länder behöver söka nya leverantörer.
Varför ska då Tessenderlo lyckas där inte Cinis gjorde det? Bland annat för att man inte sänks av Northvolt.
”När fabriken byggdes var tanken att de skulle nyttja restmaterial från Northvolts fabrik i Skellefteå, men det vet vi alla hur det slutade”, konstaterar Geert Gyselinck.
”Vi kommer i stället importera råmaterial för att sedan kunna exportera slutprodukten internationell. Då underlättar läget vid hamnen”, påpekar han.
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Använde rester från Northvolt
Cinis Fertilizer använde rester från Northvolt men även från massaindustrin, för att tillverka sitt mineralgödsel utan fossila bränslen inblandade.
Bolaget tog dessutom fram egna patenterade metoder som är mindre energikrävande än de gängse. De metoderna kan användas även när fabriken fått nya ägare.
Personalen i Örnsköldsvik vill Tessenderlo i stort behålla och komplettera med specialkunskap.
”Vi siktar på att behålla majoriteten av personalstyrkan som fanns när vi tog över anläggningen, sen kompletterar vi just nu för några specifika positioner”, säger Geert Gyselinck hos ÖA.