Knäcktes av Northvolt: Tillbaka efter konkursen

Får belgisk ägare

Nu är vi där. Fabriken på Köpmanholmen i Ö-vik väntar på en nystart med belgiska Tessenderloo som ny ägare.

Den belgiska kemikoncernen grundades redan 1919 och har cirka 4 700 anställda.

Företaget är noterat i Bryssel och verksamhet inom kemikalier, gödsel och vattenbehandling.

Formellt tog man över fabriken 29 maj och investerar nu i både utrustning och personal.

Det kommer att ta ytterligare ett par månader innan produktionen återupptas, men belgarna tror på möjligheterna i fabriken.

”Hade vi inte sett en potential hade vi inte köpt den”, konstaterar nye chefen Geert Gyselinck hos ÖA.

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Geert Gyselinck hos nye ägaren Tessenderlo ser kapacitet i Ö-vik. Efter konkursen, som bland annat har Northvolt som orsak, sker en nystart i fabriken. (Foto: Pressbild)

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Gynnsamt marknadsläge

Kapaciteten i fabriken är en produktion på 100 000 ton på årsbasis och man kommer att starta i ett gynnsamt läge på världsmarknaden.

Mycket av konstgödsel globalt har importerats från Ryssland, som nu stängt exporten till bland annat Finland, som i likhet med andra länder behöver söka nya leverantörer.

Varför ska då Tessenderlo lyckas där inte Cinis gjorde det? Bland annat för att man inte sänks av Northvolt.

”När fabriken byggdes var tanken att de skulle nyttja restmaterial från Northvolts fabrik i Skellefteå, men det vet vi alla hur det slutade”, konstaterar Geert Gyselinck.

”Vi kommer i stället importera råmaterial för att sedan kunna exportera slutprodukten internationell. Då underlättar läget vid hamnen”, påpekar han.

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Använde rester från Northvolt

Cinis Fertilizer använde rester från Northvolt men även från massaindustrin, för att tillverka sitt mineralgödsel utan fossila bränslen inblandade.

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Bolaget tog dessutom fram egna patenterade metoder som är mindre energikrävande än de gängse. De metoderna kan användas även när fabriken fått nya ägare.

Personalen i Örnsköldsvik vill Tessenderlo i stort behålla och komplettera med specialkunskap.

”Vi siktar på att behålla majoriteten av personalstyrkan som fanns när vi tog över anläggningen, sen kompletterar vi just nu för några specifika positioner”, säger Geert Gyselinck hos ÖA.

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