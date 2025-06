En miljard i förlust – sista rundan för glassbolaget

Svenska Lub Foods har producerat sockerfria glassar och bars under varumärket Nick’s sedan grundandet 2013.

Bolaget har snabbt expanderat och sedan lanseringen i USA har omsättningen gått från 75 miljoner kronor till en halv miljard per år.

Läs även:

Ben & Jerry’s vd avsatt – har stämt Unilever. Dagens PS

Men bolaget har under perioden 2019-2024 också gjort stora förluster på över en miljard kronor, skriver Di Digital.

Lub Foods blev fartblinda

Finansieringen under perioden blev då främst riskkapital. Totalt har man tagit in 150 miljoner dollar under bolagets livstid och 2021 tog Lub Foods in hela 100 miljoner dollar, cirka 855 miljoner kronor. De backades då av investerare som Gullspång Invest och Kinnevik

“Ett tag ville ägarna se tillväxt till varje pris. Vi blev fartblinda. Vi löste våra problem med pengar – och då löser man egentligen inte sina problem”, säger vd Stefan Lagerqvist till Di.

Lub Foods har nu lagt om fokus från tillväxt till lönsamhet och under 2024 har man minskat sin förlust med ungefär en fjärdedel till 173 miljoner, enligt Di. Omsättningen steg i Europa men minskade i USA.

Missa inte:

Kaffets kris föder kreativitet – och nya foodtech-trender. Realtid

ANNONS

Knappt hälften av intäkterna kommer från glass och bars resten. Kring 45 procent kom från USA och Europa stod för cirka 55 procent.