Svenska innovationen: Skyddar utan skydd

Snart är plasten till gurkor och andra grönsaker historia. I dag behövs den för att förlänga gurkans hållbarhet.

Plast runt gurkan fördubblar eller till och med tredubblar hållbarheten, vilket för gurkans del är skillnaden mellan 2-4 och 8-10 dagar. Därmed är plasten, i det fallet, en positiv faktor som minskar matsvinnet.

Nu kan den snart ersättas brett av svenska innovationen från Saveggy i Lund som, ihop med forskare på universitet, utvecklat ett ätbart, växtbaserat skydd som förlänger hållbarheten men utan att vara negativ för miljön.

Miljonstöd förra året

Grundarna Arash Fayyazi och Vahid Sohrabpour har haft en lång resa från labb till lansering.

Förra året fick de ett stöd från Naturvårdsverket på 2,7 miljoner kronor. Anledningen till att de började med just gurka är att gurkans höga vätskehalt gör att den snabbt blir dålig om den inte skyddas.

Trots plasten går ändå stora volymer till spillo liksom av annan frukt och grönt.

”Från leverantör till kund kasseras runt 50 procent av all frukt och grönt och även om vi sorterar mycket plast, bränns fortfarande mängder plast upp”, säger Arash Fayyazi, vd för Saveggy, hos SVT.

Gurkan är räddad – här är förpackningen vi kan äta. Dagens PS