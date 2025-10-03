Plasten förlänger gurkans hållbarhet, men snart behövs den inte. I stället kommer det nya ätbara, växtbaserade svenska skyddet.
Svenska innovationen: Skyddar utan skydd
Snart är plasten till gurkor och andra grönsaker historia. I dag behövs den för att förlänga gurkans hållbarhet.
Plast runt gurkan fördubblar eller till och med tredubblar hållbarheten, vilket för gurkans del är skillnaden mellan 2-4 och 8-10 dagar. Därmed är plasten, i det fallet, en positiv faktor som minskar matsvinnet.
Nu kan den snart ersättas brett av svenska innovationen från Saveggy i Lund som, ihop med forskare på universitet, utvecklat ett ätbart, växtbaserat skydd som förlänger hållbarheten men utan att vara negativ för miljön.
Miljonstöd förra året
Grundarna Arash Fayyazi och Vahid Sohrabpour har haft en lång resa från labb till lansering.
Förra året fick de ett stöd från Naturvårdsverket på 2,7 miljoner kronor. Anledningen till att de började med just gurka är att gurkans höga vätskehalt gör att den snabbt blir dålig om den inte skyddas.
Trots plasten går ändå stora volymer till spillo liksom av annan frukt och grönt.
”Från leverantör till kund kasseras runt 50 procent av all frukt och grönt och även om vi sorterar mycket plast, bränns fortfarande mängder plast upp”, säger Arash Fayyazi, vd för Saveggy, hos SVT.
Olja ur raps och havre
Fayyazi och Sohrabpour har utvunnit olja ur skånsk raps och havre och skapat en spray som sprutas på gurkorna.
Lösningen syns inte, smakar inget och behöver heller inte tas bort innan man konsumerar gurkan.
”Det är bara att äta den som den är”, säger Arash Fayyazi hos SVT.
”Det här är den enda produkten i sitt slag i EU, som är växtbaserad, utan tillsatser, utan GMO, tillägger medgrundaren Vahid Sohrabpour.
Norden och sedan världen
Produkten appliceras i ett extremt tunt lager i form av en spray, cirka 10–15 mikrometer och är helt doft- & smakfri. Varje gurka bär endast omkring 0,3 gram av produkten.
Resultatet: en gurka som håller sig färsk längre, utan plast, skriver PRV i en exposé över produkten.
Med sikte på att efter Sverige nå ut i Danmark och Finland är planen att sedan via licensiering och lokala samarbeten komma ut i andra länder med innovationen.
”Det här måste få ta tid. Vi är realistiska, men vi tänker stort”, avslutar Arash Fayyazi.
