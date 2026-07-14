Kinesiska robotbolag mot börsen – humanoida robotar blir nästa stora teknikrace

Humanoida robotar i fokus

Många av de kinesiska robotbolagen kommer även nå börsen inom kort – där målet är att humanoida robotar blir nästa stora industri efter elbilar och AI.

Ett av de mest uppmärksammade företagen är Unitree Robotics, baserat i Hangzhou.

Tar in 6 miljarder

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Bolaget har fått klartecken för en börsnotering på Shanghais teknikbörs STAR Market och planerar att ta in omkring 4,2 miljarder yuan, motsvarande nästan 6 miljarder kronor.

Noteringen väntas bli ett viktigt test för investerarnas intresse för den snabbt växande marknaden för så kallad ”embodied AI” – artificiell intelligens som får en fysisk kropp genom robotar.

Unitree är dock inte ensamt.

Flera kinesiska robotföretag undersöker möjligheten att gå till börsen eller ta in nytt kapital. Konkurrenter inom humanoida robotar och fysisk AI försöker locka investerare som tror att robotar kan bli nästa stora teknikplattform.

Förbereder sig för notering

Ett sådant bolag är även startupen LimX Dynamics, som utvecklar humana robotar. LimX Dynamics förbereder sig för en börsnotering – drygt fyra år efter att bolaget grundades under pandemin.

”En börsnotering är ett måste”, säger grundaren Will Zhang där bolaget redan har tagit in 200 miljoner dollar i en finansieringsrunda inför börsnoteringen som kan ske inom kort, i vad som ser ut att bli Hongkong, enligt CNBC.

Marknaden är dock fortfarande i ett tidigt skede.

Många humanoida robotar är fortfarande dyra och används främst inom till exempel forskning. Den stora frågan är om företagen kan gå från imponerande uppvisningar till verklig massanvändning.

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En sak är dock klar. Kina tänker inte sitta och se på när andra länder kör om, utan landet vill istället leda racet, även inom nästa tekniska revolution – robotar som inte bara tänker – utan som fungerar i den fysiska världen.

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