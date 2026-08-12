Schörling-bolagets aktie rasar i rapport-debuten

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

30 års historik

Octave Intelligence är ett teknik- och mjukvarubolag som hjälper företag och organisationer att hantera och fatta beslut kring komplexa fysiska tillgångar och kritisk infrastruktur.

Bolagets mjukvara används genom hela tillgångarnas livscykel – från design och byggnation till drift och skydd – och omvandlar stora mängder operativ data till beslutsunderlag.

Verksamheten har omkring 30 års historia, men Octave som självständigt bolag är betydligt yngre.

Det skapades genom att svenska mätteknikkoncernen Hexagon (börskurs Hexagon) samlade delar av sin mjukvaruverksamhet inför en planerad avknoppning.