Mjukvarubolaget knoppades av från börsklassikern Hexagon strax innan sommaren och nu var det dags för aktien att för första gången öppna böckerna som noterat bolag.
Schörling-bolagets aktie rasar i rapport-debuten
Det visade sig dock bli en mindre rolig läsning. Aktien, som har många småsparare i ägarlistan, rasar nära 13 procent på rapporten.
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30 års historik
Octave Intelligence är ett teknik- och mjukvarubolag som hjälper företag och organisationer att hantera och fatta beslut kring komplexa fysiska tillgångar och kritisk infrastruktur.
Bolagets mjukvara används genom hela tillgångarnas livscykel – från design och byggnation till drift och skydd – och omvandlar stora mängder operativ data till beslutsunderlag.
Verksamheten har omkring 30 års historia, men Octave som självständigt bolag är betydligt yngre.
Det skapades genom att svenska mätteknikkoncernen Hexagon (börskurs Hexagon) samlade delar av sin mjukvaruverksamhet inför en planerad avknoppning.
Knoppades av från Hexagon
Vägen till börsen gick genom en utdelning till Hexagons befintliga aktieägare snarare än en traditionell börsintroduktion.
Avknoppningen slutfördes den 22 maj och den 25 maj började Octaves svenska depåbevis handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet OCTV SDB.
Tre dagar senare, den 28 maj, började bolagets B-aktier handlas på Nasdaq i New York under tickern OCTV, vilket gjorde Octave till ett självständigt börsnoterat teknikbolag på båda sidor Atlanten.
Aktien precis över teckningskursen
Bolaget redovisar både minskad omsättning och justerad rörelsevinst i andra kvartalet jämfört med samma period året innan rapporterar Placera.
Nya helårsprognoser verkar heller ”inte imponera på marknaden” enligt Di.
Bolaget – som ägs till 42 procent av Melker Schörling AB – föll över 13 procent direkt när siffrorna presenterades men återhämtade sig något i handeln därefter.
Aktien handlas nu precis över teckningskursen från i maj.
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