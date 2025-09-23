Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Stressen på jobbet slår AI med hästlängder

Stressen på jobbet slår AI med hästlängder.
Stressen på jobbet slår AI med hästlängder. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Studier visar att det inte är AI vi oroar oss för mest, utan stressen på arbetsplatsen.

Vissa oroar sig över att AI ska ta över deras jobb inom kort.

Stressen ökar på arbetsplatsen

Det är dock ingenting mot stressen som faktiskt slår AI med hästlängder enligt studier.

Forskare vid Stockholms universitet har gått igenom arbetsuppgifter sedan 1960-talet.

Spela klippet
Mycket har blivit bättre

Visst, vissa saker som arbetslyft och säkerhet är betydligt bättre. Även arbetsuppgifterna har blivit roligare för många.

Samtidigt har dock komplexa jobb med hög arbetsbelastning ökat avsevärt.

“Stressen i arbetslivet har ökat kraftigt”, säger Edvin Syk, forskare i sociologi vid Stockholms universitet.

Arbetsuppgifterna svämmar över

Vi har tryggare arbetsplatser med lättare redskap som ska hjälpa oss, men arbetsuppgifterna svämmar helt enkelt över.

När man inte har en fast anställning utan kanske deltid eller provanställning riskerar många, främst kvinnor, vidare att drabbas av ännu mer stress visar en annan rapport från Karolinska Institutet.

”Personer i otrygga anställningar löper högre risk för ohälsa än de med trygga jobb – även när man tar hänsyn till hushållets inkomstnivå”, säger forskaren vid Karolinska Institutet, Signild Kvart.

Jobbstress påverkar både hälsan och vardagen.
Jobbstress påverkar både hälsan och vardagen. (Foto: Unsplash)

I Bliwas Anställningsbarhetsrapport är det endast 13 procent av de svarande som uppger att de oroar sig för ny teknik som AI.

“Vi pratar väldigt mycket om teknikomställning, AI och digitala hot mot jobben. Men det människor i hela landet faktiskt oroar sig mest för är något mycket mer grundläggande: det handlar om att få ihop livspusslet och att inte orka med”, säger Daniel Olemyr, projektledare för Bliwas Anställningsbarhetsrapport, enligt Arbetsliv.

Läget är värst i norra Sverige, där oroar sig 6 av 10 yrkesverksamma för att stressen kommer tära betydligt mer på hälsan än AI kommer att göra.

Måste minska stressen

Nu måste åtgärder sättas in för att motverka stressen på arbetsplatserna menar bland annat Signild Kvart på Karolinska Institutet.

“Det behövs mer longitudinell forskning som följer individer över tid för att bättre förstå hur otrygga arbetsvillkor påverkar hälsan långsiktigt. Särskilt viktigt är också att undersöka hur policy och välfärdssystem kan anpassas för att bättre möta behoven hos dessa grupper och minska ojämlikhet.”

