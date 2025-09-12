I våra stressade liv gäller det att hitta träningsformer som är effektiva och snabba. Det finns en formel där träningen vrider tillbaka klockan på ditt hjärta ett par decennier.
Träningen som vrider tillbaka klockan decennier
Många har inte ett par timmar att avsätta till gymmet varje dag.
Viktigt hur du tränar
Men enligt många experter behöver du inte träna så länge oavsett, det är desto viktigare hur du tränar.
Där kommer intervallträningen in i bilden, träning med hög intensitet.
Norwegian 4×4 – stor träningstrend
En sådan är träningsform är Norwegian 4×4, som även kallas för det norska protokollet eller norska intervaller, och som har lyfts upp som en ny träningstrend på sistone av allt fler experter.
Intervallträning är väldigt effektivt för att öka din VO2max, vilket är ett mått på hur mycket syre din kropp kan ta upp under träningen, som samtidigt leder till ett långt och hälsosamt liv.
Bakom namnet Norwegian 4×4 står de norska forskarna Jan Hoff och Jan Helgerud, samtidigt som den norska skiddrottningen Marit Bjørgen använde sig av metoden, enligt sajten Lev Till 100.
Träningen vrider tillbaka åldrandet av hjärtat
En annan expert som har hakat på trenden är amerikanska forskaren Rhonda Patrick från University of Tennessee, som genom sina studier uppger att 4×4 kan vrida tillbaka åldrandet av hjärtat ett par decennier, berättar Fortune vidare.
Träningsformen tar drygt en halvtimme att utföra 1 till 2 gånger i veckan och passar därmed de som har ett stressigt liv i övrigt.
Träning i hemmet
Kör du maskiner eller löpning behöver du inga övningar men vissa föredrar att träna i hemmet och då kan du lägga upp träningen med flera olika slags övningar, där du kan köra 4 olika övningar för varje 4-minutersintervall.
Exempel på övningar till Norwegian 4×4 är:
Höga knä, spring på stället med höga knä
Hopprep
Burpees
Utfall med hopp
Benböj med hopp
Hopp upp och ner på låg höjd
Långt hopp framåt, 4 små hopp tillbaka
Skidhopp på stället
Sprattelgubben / saxhopp
Skuggboxning
Spark i snabbt tempo på sandsäck
Armhävningar
Sit-ups
Benlyft
Rhonda Patrick har följt deltagares träningsmönster och kommit fram till att 4×4 är väldigt effektivt i att leva längre, genom bevisat starkare hjärtan och bättre syreupptagningsförmåga.
“När vi åldras blir våra hjärtan mindre och stelare. Efter 2 år med 5 till 6 timmars fysisk träning varje vecka såg deras hjärtan 20 år yngre ut vad gäller struktur.”
