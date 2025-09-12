Träningen som vrider tillbaka klockan decennier

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Norwegian 4×4 – stor träningstrend

En sådan är träningsform är Norwegian 4×4, som även kallas för det norska protokollet eller norska intervaller, och som har lyfts upp som en ny träningstrend på sistone av allt fler experter.

Intervallträning är väldigt effektivt för att öka din VO2max, vilket är ett mått på hur mycket syre din kropp kan ta upp under träningen, som samtidigt leder till ett långt och hälsosamt liv.

Bakom namnet Norwegian 4×4 står de norska forskarna Jan Hoff och Jan Helgerud, samtidigt som den norska skiddrottningen Marit Bjørgen använde sig av metoden, enligt sajten Lev Till 100.

Träningen vrider tillbaka åldrandet av hjärtat

En annan expert som har hakat på trenden är amerikanska forskaren Rhonda Patrick från University of Tennessee, som genom sina studier uppger att 4×4 kan vrida tillbaka åldrandet av hjärtat ett par decennier, berättar Fortune vidare.

Träningsformen tar drygt en halvtimme att utföra 1 till 2 gånger i veckan och passar därmed de som har ett stressigt liv i övrigt.

Träning i hemmet

Kör du maskiner eller löpning behöver du inga övningar men vissa föredrar att träna i hemmet och då kan du lägga upp träningen med flera olika slags övningar, där du kan köra 4 olika övningar för varje 4-minutersintervall.

Exempel på övningar till Norwegian 4×4 är:

Höga knä, spring på stället med höga knä

Hopprep

Burpees

Utfall med hopp

Benböj med hopp

Hopp upp och ner på låg höjd

Långt hopp framåt, 4 små hopp tillbaka

Skidhopp på stället

Sprattelgubben / saxhopp

Skuggboxning

Spark i snabbt tempo på sandsäck

Armhävningar

Sit-ups

Benlyft

Intervallträning stärker hjärtat visar studier. (Foto: Pexels)

Rhonda Patrick har följt deltagares träningsmönster och kommit fram till att 4×4 är väldigt effektivt i att leva längre, genom bevisat starkare hjärtan och bättre syreupptagningsförmåga.

“När vi åldras blir våra hjärtan mindre och stelare. Efter 2 år med 5 till 6 timmars fysisk träning varje vecka såg deras hjärtan 20 år yngre ut vad gäller struktur.”

