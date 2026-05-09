Svenska företag och hushåll agerar stötdämpare åt en trasig europeisk elmarknad, anser Företagarförbundet som kräver att en svensk tvåprismodell för el införs – ”innan fler miljarder försvinner till EU”.
Miljardrullning till EU: ”Sverige behöver en tvåprismodell för el nu”
Vid årsskiftet 2025/2026 hade Svenska kraftnät samlat på sig 85 miljarder kronor i så kallade flaskhalsinkomster, enligt Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen, skriver Företagarförbundet och konstaterar att det är pengar som uppstår på grund av begränsningar i elnätet, men som i praktiken fungerar som en extra skatt på svensk elanvändning.
Företagarförbundet varnar nu för att dessa miljarder riskerar att hamna i EU:s fickor om inte Sverige agerar snabbt.
Ett systemfel som kostar
Kärnan i kritiken mot dagens modell är hur priset sätts. Trots att Sverige har god tillgång till billig, fossilfri el drivs priserna ofta upp av dyrare importbehov i övriga Europa. Det är en massiv förmögenhetsöverföring från konsumenter till systemet som inte bara driver inflation, utan också tvingar företag i konkurs, förklarar Företagarförbundet som nu kräver att Sverige inför en tvåprismodell för el.
Förslaget om en tvåprismodell går ut på att dela upp marknaden i två priskryss:
- Inhemsk el: Ett pris sätts baserat på den billiga svenska produktionen för att täcka det nationella behovet.
- Exportel: Ett separat pris sätts för den el som exporteras till EU, vilket styrs av de europeiska marknadspriserna.
Poängen är att Sverige ska fortsätta vara en del av den europeiska marknaden och exportera el, men den svenska industrins konkurrenskraft ska inte offras för att täppa till hål i kontinentens energiförsörjning, enligt kritiken.
”Inte marknadsfientligt”
Motståndare till modellen hävdar ofta att man inte får störa den fria marknaden. Men Dennis O Krook, näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet, menar att dagens modell knappast kan beskrivas som neutral. Den har i stället skapat extrema obalanser och försvagat förtroendet för både politiken och marknaden.
Att reglera ett uppenbart systemfel är inte marknadsfientligt, det är ansvarsfullt, menar han.
”Sverige borde ha agerat för fyra år sedan. Nu får vi inte vänta fyra år till”, säger han.
Kampen om miljarderna
EU uppges vara på väg att få större kontroll över elmarknadens överskott. Om Sverige inte inför en nationell modell som säkrar rimliga priser för inhemska aktörer finns en reell risk att de 85 miljarder som nu ligger i kassan hos Svenska kraftnät försvinner i framtida EU-regleringar, enligt Företagarförbundet.
”För landets småföretagare är frågan existentiell. Det handlar om att få betala för den el man faktiskt använder till det pris den faktiskt kostar att producera här hemma.”Sverige behöver lägre trösklar för företagande, fler investeringar och fler jobb. Då kan vi inte fortsätta med en elmodell som straffar dem som producerar, anställer och tar risker. Företagarförbundets tvåprismodell är därför inte bara en energipolitisk reform. Den är en reform för konkurrenskraft, rättvisa och ekonomiskt förnuft”, heter det.
