Miljardrullning till EU: ”Sverige behöver en tvåprismodell för el nu”

Företagarförbundet varnar nu för att dessa miljarder riskerar att hamna i EU:s fickor om inte Sverige agerar snabbt.

Ett systemfel som kostar

Kärnan i kritiken mot dagens modell är hur priset sätts. Trots att Sverige har god tillgång till billig, fossilfri el drivs priserna ofta upp av dyrare importbehov i övriga Europa. Det är en massiv förmögenhetsöverföring från konsumenter till systemet som inte bara driver inflation, utan också tvingar företag i konkurs, förklarar Företagarförbundet som nu kräver att Sverige inför en tvåprismodell för el.

Förslaget om en tvåprismodell går ut på att dela upp marknaden i två priskryss:

Inhemsk el: Ett pris sätts baserat på den billiga svenska produktionen för att täcka det nationella behovet. Exportel: Ett separat pris sätts för den el som exporteras till EU, vilket styrs av de europeiska marknadspriserna.

Poängen är att Sverige ska fortsätta vara en del av den europeiska marknaden och exportera el, men den svenska industrins konkurrenskraft ska inte offras för att täppa till hål i kontinentens energiförsörjning, enligt kritiken.