Hon slår rekord med sin runda – men vill inte ha rekordet

Det berättar Breakit och uppger att investerarna stred om att få delta i finansieringsrundan.

På ägarlistan finns Balderton, Felix Capital, Inventure, Passion Capital och svenska Stena.

Hon är nöjd – men inte över rekordet

I samband med rundan blev Hedda Båverud Olsson historisk eftersom ingen kvinna tidigare som grundat och drivit ett bolag har tagit in så mycket pengar.

Efteråt sade Hedda Båverud Olsson till Breakit att hon var ”väldigt nöjd” och att hennes företag har siktet inställt på att erövra ”hela Europa”.

Att hon slagit rekord förvånar henne, säger hon nu.

Och hon tillägger att hon helst inte vill vara den typen av rekordhållare.

”Inte en tanke på den typen av statistik”

”Jag var så inne på att ta in kapital, hade planerat hur mycket pengar vi behövde, jag hade inte en tanke på den typen av statistik. Visst det är en ganska stor runda men inte så stor om man ser till vad andra bolag tar in i Stockholm”, säger Hedda Båverud Olsson till Breakit.

Hon råder nu andra kvinnliga entreprenörer att kämpa för att slå hennes rekordrunda. Och hon önskar, säger hon, att någon gör det redan i år.

