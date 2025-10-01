Ståljätten Outokumpu, som tidigare varslat om uppsägningar, meddelar nu att man gör sig av med fler anställda. Totalt kommer 650 anställda att få gå.
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i slutet av 2027.
Det arbetet har nu fortsatt, meddelar Outokumpu i dag.
Nedskärningarna ska ske i Europa och uppnås genom ”minskningar av av fasta kostnader, effektivitetsförbättringar i hela organisationen och optimering av produktionsutrymmet”, skriver man idag.
Kina utmanar världen med sin stålexport. Dagens PS
650 heltidstjänster bort
”De planerade åtgärderna, med förbehåll för sedvanliga lokala förhandlingar i enlighet med lokal lagstiftning, förväntas påverka cirka 650 heltidstjänster på Outokumpu i slutet av 2027”, är beskedet.
När det gäller de 650 anställda man vill göra sig av med har minskningen av 94 tjänster överenskommits i förhandlingar tidigare och 120 tjänster väntas gå bort via ”normal avgång”, det vill säga att människor byter jobb eller går i pension.
”Därför inleder företaget nu förhandlingar som kan påverka upp till 450 anställda. Förhandlingarna förväntas inledas under de kommande veckorna”, meddelar koncernledningen.
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”. Dagens PS
”Ohållbar lönsamhet”
”Vi fortsätter att möta ihållande utmaningar i efterfrågan på rostfritt stål i Europa, intensifierade av lågprisimport från Asien och den begränsade effektiviteten hos befintliga skyddsåtgärder”, säger Outokumpus vd Kati ter Horst.
”Vår nuvarande lönsamhetsnivå är ohållbar, och vi måste öka förändringstakten på Outokumpu. Som ett resultat måste Outokumpu fortsätta med de planerade, robusta strukturella kostnadsbesparande åtgärderna”, tillägger Outokumpu-vd:n som konstaterar att dessa planer ”tyvärr” kommer att ”påverka våra anställda”.
Nya listan: Så bra är företagsklimatet i din kommun. Dagens PS
Degerfors drabbas
I Sverige kommer Outokumpus enhet Degerfors järnverk att drabbas av neddragningarna, även om koncernen inte kan precisera storleksordningen.
Outokumpus pressavdelning säger till Sveriges radio att Degerfors ”kommer att påverkas” men att det är ”oklart i vilken omfattning”.
I Degerfors arbetar cirka 400 personer i dag för Outokumpu, efter flera tidigare nedskärningar.
Saab köper upp sin underleverantör. Dagens PS
Thyssenkrupp: Hela industrin hotas om stålverken slås ut. Realtid
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
