Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner

31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i slutet av 2027.

Det arbetet har nu fortsatt, meddelar Outokumpu i dag.

Nedskärningarna ska ske i Europa och uppnås genom ”minskningar av av fasta kostnader, effektivitetsförbättringar i hela organisationen och optimering av produktionsutrymmet”, skriver man idag.

650 heltidstjänster bort

”De planerade åtgärderna, med förbehåll för sedvanliga lokala förhandlingar i enlighet med lokal lagstiftning, förväntas påverka cirka 650 heltidstjänster på Outokumpu i slutet av 2027”, är beskedet.

När det gäller de 650 anställda man vill göra sig av med har minskningen av 94 tjänster överenskommits i förhandlingar tidigare och 120 tjänster väntas gå bort via ”normal avgång”, det vill säga att människor byter jobb eller går i pension.

”Därför inleder företaget nu förhandlingar som kan påverka upp till 450 anställda. Förhandlingarna förväntas inledas under de kommande veckorna”, meddelar koncernledningen.

