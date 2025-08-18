Saab köper upp sin underleverantör

Förvärvet syftar till att fördjupa och stärka samarbetet med det Degerforsbaserade företaget som har 37 anställda och är leverantör av specialbehandlade delar till Saabs ubåtstillverkning inom affärsområdet Kockums.

“Deform har en unik kompetens inom formning av krävande och tuffa material. De levererar bland annat till Saabs pågående produktion av Blekinge-klassubåtarna. Vi ser det som ett vinnande koncept för både Kockums och Deform att trygga försörjning och gemensamt utveckla fler affärer genom att göra Deform till en del av Saabfamiljen”, säger Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums, i en kommentar.

Gläds åt att bli en del av Saab

“Jag är stolt och glad över att Deform nu blir en del av Saab”, säger Deforms vd Ulrika Jonsson och tillägger i pressmeddelandet att Deforms verksamhet fortsätter i Degerfors precis som tidigare.

Enligt den svenska försvarsjätten innebär förvärvet bland annat att bolagets försörjningstrygghet är fortsatt säkerställd. Både för Saab och svensk försvarsindustri.

Läs även: Satsar på autonoma stridsfartyg – nya smarta system Dagens PS