Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva” 

”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel.

EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen från billiga kinesiska produkter. Men läget har blivit akut efter att Donald Trump tidigare i år höjt tullarna på stålimport till USA till 50 procent.

Konsekvensen? Allt mer billigt stål riskerar att omdirigeras från USA till Europa och pressa den redan sargade europeiska industrin ännu hårdare.

11 länder kräver 50-procentig tull

Frankrike och tio andra medlemsländer, däribland Italien och Spanien, driver nu på för att EU ska införa en 50-procentig tull på importerat stål över en viss kvot.

De vill också införa en strikt ’melted and poured’-regel, vilket innebär att stålet måste vara smält och gjutet inom EU eller i det land som anges som ursprung. På så sätt förhindras Kina från att skeppa stål till ett tredjeland och sedan exportera det vidare till Europa för att kringgå tullarna.

