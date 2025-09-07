Dagens PS
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva” 

Stålindustrin
Stålanläggningar hos den tyska stålproducenten Thyssenkrupp i Duisburg, Tyskland (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder.

”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel.

EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen från billiga kinesiska produkter. Men läget har blivit akut efter att Donald Trump tidigare i år höjt tullarna på stålimport till USA till 50 procent.

Konsekvensen? Allt mer billigt stål riskerar att omdirigeras från USA till Europa och pressa den redan sargade europeiska industrin ännu hårdare.

11 länder kräver 50-procentig tull

Frankrike och tio andra medlemsländer, däribland Italien och Spanien, driver nu på för att EU ska införa en 50-procentig tull på importerat stål över en viss kvot.

De vill också införa en strikt ’melted and poured’-regel, vilket innebär att stålet måste vara smält och gjutet inom EU eller i det land som anges som ursprung. På så sätt förhindras Kina från att skeppa stål till ett tredjeland och sedan exportera det vidare till Europa för att kringgå tullarna.

Läs även: EU-tullar landar hos amerikanska konsumenter. Dagens PS

Massiva jobbförluster

Stålindustrin är redan hårt prövad. Enligt branschorganisationen Eurofer tvingades EU:s producenter skära bort 18 000 jobb under 2024, vilket adderas till de 90 000 arbetstillfällen som försvunnit sedan 2008.

Och mer står på spel. EU exporterar i dag omkring 3,8 miljoner ton stål till USA varje år. Efter Trumps beslut räknar branschen med att det mesta av den marknaden nu går förlorad.

”I praktiken är EU:s stålindustri den värst drabbade av alla EU-industrier”, skrev Eurofer nyligen i ett brev till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Trump
Trumps tullar slår hårt mot stålindustrin (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Kommissionen pressas

EU-kommissionen lovar att presentera ett nytt skyddspaket för branschen inom kort. Tidigare har unionen haft 25-procentiga tullar på stål, men dessa har gradvis lättats sedan de infördes 2019.

”Kommissionen avser att anta en förordning som begränsar mängden stål som kan importeras till EU innan kvartalet är slut”, säger Olof Gill, kommissionens biträdande chefs­språkrör.

Samtidigt pågår samtal med USA om ett nytt avtal kring ståltullar, men få inom branschen tror på en snabb lösning.

En framtid avgörs

För tyska Thyssenkrupp, en gång en symbol för landets industriella styrka, pågår redan en smärtsam omställning. Kapaciteten i stålverken ska minskas och över 11 000 jobb försvinna.

”Vill vi producera bilar i Europa? Ja eller nej? Vill vi producera dem med europeiskt stål? Ja eller nej? Och om svaret är ja, då måste vi fatta några beslut”, avslutar Ilse Henne. 

Läs också: Svenska stålindustrin: “Ser med oro på det här”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

