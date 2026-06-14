L vill införa rutavdrag för småbarnsfamiljer

En barnpassning eller städning som med dagens rutavdrag kostar 500 kronor, ska med det L kallar för ett ”småbarnsrut” kosta 300 kronor.

Det är en lättnad för den period i livet då tiden är som knappast och vardagslogistiken som allra tyngst. Då kan fler mammor jobba en timme till, eller komma hem samma tid men till ett hem som är städat och har nylagad mat, säger Larsson.

Hur mycket förslaget kostar måste studeras vidare, enligt jämställdhetsministern.

Men en initial beräkning är att det landar någonstans mellan en till två miljarder kronor. Det är någonting som vi tar med oss i kommande förhandlingar.