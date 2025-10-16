Skatteverket lät klippa sig – avslöjade klipp

Det är, naturligtvis, en bransch full av klipp dagligen men det ger ingen gräddfil för vissa typer av klipp, menar Skatteverket.

Verket har gjort en ”riskbaserad kontroll av frisörföretag” och kommit fram till att branschen fortfarande har stora problem med fusk som snedvrider konkurrensen.

Skatteverkets kontroll visar felaktigheter när det gäller oredovisade intäkter och löner samt brister i bokföringen.

”Kontrollavgifter togs ut hos en tredjedel av de besökta företagen och det fanns brister i 9 av 10 skatteutredningar”, skriver verket.

Krångligare för småföretagare från och med 1 januari. Dagens PS

Undersökte 92 frisörföretag

Det gör man efter att ha kontrollerat kassaregister och personalliggare hos 92 frisörföretag.

Av de besökta företagen påföres tre av tio kontrollavgifter på totalt 570 000 kronor. Den vanligaste anledning var att Skatteverkets utsända lät klippa sig och sedan noterade att verkets kontrollköp inte slogs in i kassan.

Skatteverket har även utrett 47 frisörföretag under september 2023 till april 2025. I utredningarna hittade Skatteverket oredovisade intäkter och löner vilket resulterar i tillkommande skatter och avgifter med 12,4 miljoner kronor.

ANNONS

De oredovisade intäkterna uppgick till 15,1 miljoner och de oredovisade lönerna till 8,8 miljoner. Det fanns även brister i flera företags bokföring, skriver verket.

Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier. Dagens PS