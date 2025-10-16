Okej att frisörer gör klipp? Det tycker inte Skatteverket. När verkets utsända lät klippa sig anonymt avslöjades fusket.
Skatteverket lät klippa sig – avslöjade klipp
Det är, naturligtvis, en bransch full av klipp dagligen men det ger ingen gräddfil för vissa typer av klipp, menar Skatteverket.
Verket har gjort en ”riskbaserad kontroll av frisörföretag” och kommit fram till att branschen fortfarande har stora problem med fusk som snedvrider konkurrensen.
Skatteverkets kontroll visar felaktigheter när det gäller oredovisade intäkter och löner samt brister i bokföringen.
”Kontrollavgifter togs ut hos en tredjedel av de besökta företagen och det fanns brister i 9 av 10 skatteutredningar”, skriver verket.
Undersökte 92 frisörföretag
Det gör man efter att ha kontrollerat kassaregister och personalliggare hos 92 frisörföretag.
Av de besökta företagen påföres tre av tio kontrollavgifter på totalt 570 000 kronor. Den vanligaste anledning var att Skatteverkets utsända lät klippa sig och sedan noterade att verkets kontrollköp inte slogs in i kassan.
Skatteverket har även utrett 47 frisörföretag under september 2023 till april 2025. I utredningarna hittade Skatteverket oredovisade intäkter och löner vilket resulterar i tillkommande skatter och avgifter med 12,4 miljoner kronor.
De oredovisade intäkterna uppgick till 15,1 miljoner och de oredovisade lönerna till 8,8 miljoner. Det fanns även brister i flera företags bokföring, skriver verket.
”Helt saknat bokföring”
”Det har saknats underlag till intäktsredovisningen och transaktioner på bankkonton har inte varit bokförda. Hos vissa företag har bokföringen saknats helt”, säger Christoffer Blomqvist, samordnare av kontrollen på Skatteverket.
I många fall har kunderna swishat till företrädarnas eller deras närståendes privata bankkonton, trots att det har varit betalningar till företaget.
Flera av utredningarna har resulterat i att Skatteverket har gjort brottsanmälningar för bokföringsbrott och skattebrott.
Återkrav från andra
Underrättelser har även skickats till andra myndigheter när det har funnits misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det har bland annat resulterat i återkrav av utbetalat stöd från Arbetsförmedlingen.
”Många av de besökta företagen har påförts kontrollavgifter. Det förekommer oredovisade löner och företrädarna gör privata uttag eller betalar ut löner till anställda utan att redovisa det”, sammanfattar Christoffer Blomqvist.
Taxi, var god d…eklarera. Dagens PS
