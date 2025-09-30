Ett nationellt ID-center ska stärka skyddet mot identitetsbedrägerier. I dag redovisar Skatteverket hur arbetet ska gå till.
Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier
I dag redovisar Skatteverket ett uppdrag från regeringen. Det handlar om hur identitetsmissbruk och identitetsrelaterad brottslighet ska bekämpas.
Nu föreslår Skatteverket tillsammans med Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens servicecenter att ett nationellt ID-center ska inrättas i Sverige.
Nytt förslag: Så ska kapade identiteter stoppas. Dagens PS
Vill stoppa bedrägerier
Skatteverket har ansvarat för att samordna regeringsuppdraget där målet är att stärka samarbetet för att upprätthålla och sprida kompetens om identitetsfrågor.
Syftet med ett nationellt ID-center är att slår mot identitetsbedrägerier, höja kvaliteten på identitetskontroller och skapa en mer samordnad svensk identitetsförvaltning.
”Identitetsförvaltningen är en grundpelare i vårt samhälle. När den inte fungerar optimalt påverkas både rättssäkerhet och förtroendet för myndigheterna”, säger Andreas Lundberg, som ansvarat för regeringsuppdraget hos Skatteverket.
Blir en del av polisen
Det nya centret ska organisatoriskt finnas inom polisen och byggas upp i samarbete med övriga myndigheter.
Fokus ska vara stöd och utbildning inom dokumentkunskap, biometri och metod.
Dessutom ska man säkerställa kunskap och lärande inom området för alla inblandade.
”Viktigt samordna”
”Att samordna kompetens och utrustning mellan myndigheterna är väldigt viktigt och med ett nationellt ID-center är det möjligt. Vid komplexa ärenden kan det fungera som ett expertstöd och den gemensamma ingången för information om misstänkta falska handlingar”, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket.
Goda erfarenheter internationellt
I arbetet har man hämtat erfarenheter hämtats från redan etablerade nationella ID-center i Norge, Danmark och Nederländerna.
Erfarenheter från de länderna talar om effektivare kontroller och minskat identitetsmissbruk i respektive land.
Det nu redovisade uppdraget är ett av tre från regeringen, uppdrag man gav under november förra året. Beslut om genomförande av nationellt ID-center väntas under hösten 2025.
