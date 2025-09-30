Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier

I dag redovisar Skatteverket ett uppdrag från regeringen. Det handlar om hur identitetsmissbruk och identitetsrelaterad brottslighet ska bekämpas.

Nu föreslår Skatteverket tillsammans med Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens servicecenter att ett nationellt ID-center ska inrättas i Sverige.

Vill stoppa bedrägerier

Skatteverket har ansvarat för att samordna regeringsuppdraget där målet är att stärka samarbetet för att upprätthålla och sprida kompetens om identitetsfrågor.

Syftet med ett nationellt ID-center är att slår mot identitetsbedrägerier, höja kvaliteten på identitetskontroller och skapa en mer samordnad svensk identitetsförvaltning.

”Identitetsförvaltningen är en grundpelare i vårt samhälle. När den inte fungerar optimalt påverkas både rättssäkerhet och förtroendet för myndigheterna”, säger Andreas Lundberg, som ansvarat för regeringsuppdraget hos Skatteverket.

