Dagens PS
NYTT:

Trumps nya tullar slår mot Sverige

Dagensps.se
Företag

Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier

Nytt ID-center ska bidra mot ID-bedrägerier
Ett nationellt ID-center ska bidra till att minska problemen med ID-bedrägerier och med falska identiteter i Sverige, hoppas Skatteverket. (Foto: Erik Simander/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Ett nationellt ID-center ska stärka skyddet mot identitetsbedrägerier. I dag redovisar Skatteverket hur arbetet ska gå till.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I dag redovisar Skatteverket ett uppdrag från regeringen. Det handlar om hur identitetsmissbruk och identitetsrelaterad brottslighet ska bekämpas.

Nu föreslår Skatteverket tillsammans med Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens servicecenter att ett nationellt ID-center ska inrättas i Sverige.

ANNONS

Nytt förslag: Så ska kapade identiteter stoppas. Dagens PS

Vill stoppa bedrägerier

Skatteverket har ansvarat för att samordna regeringsuppdraget där målet är att stärka samarbetet för att upprätthålla och sprida kompetens om identitetsfrågor.

Syftet med ett nationellt ID-center är att slår mot identitetsbedrägerier, höja kvaliteten på identitetskontroller och skapa en mer samordnad svensk identitetsförvaltning.

”Identitetsförvaltningen är en grundpelare i vårt samhälle. När den inte fungerar optimalt påverkas både rättssäkerhet och förtroendet för myndigheterna”, säger Andreas Lundberg, som ansvarat för regeringsuppdraget hos Skatteverket.

Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Blir en del av polisen

ANNONS

Det nya centret ska organisatoriskt finnas inom polisen och byggas upp i samarbete med övriga myndigheter.

Fokus ska vara stöd och utbildning inom dokumentkunskap, biometri och metod.

Dessutom ska man säkerställa kunskap och lärande inom området för alla inblandade.

ID-kontroll på pendeln mellan Malmö och Köpenhamn, hårt kritiserad av ständigt försenade resenärer. Nu tas nya tag mot falska identiteter. (Foto: Stig-Åke Jönsson/TT)

”Viktigt samordna”

”Att samordna kompetens och utrustning mellan myndigheterna är väldigt viktigt och med ett nationellt ID-center är det möjligt. Vid komplexa ärenden kan det fungera som ett expertstöd och den gemensamma ingången för information om misstänkta falska handlingar”, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket.

Goda erfarenheter internationellt

I arbetet har man hämtat erfarenheter hämtats från redan etablerade nationella ID-center i Norge, Danmark och Nederländerna.

Erfarenheter från de länderna talar om effektivare kontroller och minskat identitetsmissbruk i respektive land.

ANNONS

Det nu redovisade uppdraget är ett av tre från regeringen, uppdrag man gav under november förra året. Beslut om genomförande av nationellt ID-center väntas under hösten 2025.

Bedrägerierna mer sofistikerade – så luras svenskarna. Dagens PS

Bedragarna går från hack till psykologi: “Håll huvudet kallt”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bedrägerieridregeringenSkatteverketSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS