Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Krångligare för småföretagare från och med 1 januari

småföretagare
Småföretagare får ligga ute med mer pengar än tidigare från och med 1 januari 2026. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Från och med 1 januari 2026 blir det svårare för småföretagare att ta del av det så kallade växa-stödet, skatterabatten som sänker arbetsgivaravgiften för de första anställda.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – och sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Det skriver företagarna i ett blogginlägg.

Ansökan ska göras månad för månad, i ett elektroniskt formulär på Skatteverkets webbplats. Den måste lämnas senast inom ett år efter den aktuella månaden, och ska vara undertecknad av arbetsgivaren eller ett behörigt ombud.

Stor förändring för småföretagare

Förändringen är inte politiskt motiverad, utan sker för att uppfylla EU:s statsstödsregler, menar regeringen. Växa-stödet räknas som ett så kallat de minimis-stöd, alltså ett stöd av mindre betydelse. Enligt nya EU-regler måste alla medlemsländer från 2026 registrera sådana stöd i ett centralt register för att undvika otillåtet statsstöd.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Skatteverket får nya krav

“Skatteverket blir skyldigt att registrera beviljade stöd, däribland växa-stödet. Därför krävs ett nytt förfarande”, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Han menar att förändringen innebär ökad administration både för företag och myndigheter.

“Företagarna har riktat kritik mot den extra byråkratin, men om detta krävs för att stödet ska kunna fortsätta gälla är det en anpassning småföretag behöver göra”, säger han.

ANNONS

Regeringen medger i propositionen att kostnaderna för administrationen ökar, men anser att kraven från EU inte lämnar något alternativ.

Utökades nyligen

Växa-stödet utökades tidigare i år till att omfatta de två första anställda i ett företag och höjde lönetaket till 35 000 kronor i månaden. Skatteverket ska publicera information och ansökningsformulär inför årsskiftet.

Organisationen Företagarna hoppas samtidigt att stödet i framtiden kan utökas till de fem första anställda – ett krav som fått brett stöd bland småföretagare.

Läs mer om ekonomi:

Nu avskaffas Sveriges pensionsålder: Vad händer 1 januari?

Vad är aktien värd – egentligen?

Gör så här med dina pengar

Expertens tips: Ska man köpa splitternya svenska aktien?

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AffärerArbetsgivaravgifterArbetsgivareFöretagskattSkatteverketSmåbolagSmåföretag
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS