Krångligare för småföretagare från och med 1 januari

Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – och sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Det skriver företagarna i ett blogginlägg.

Ansökan ska göras månad för månad, i ett elektroniskt formulär på Skatteverkets webbplats. Den måste lämnas senast inom ett år efter den aktuella månaden, och ska vara undertecknad av arbetsgivaren eller ett behörigt ombud.

Stor förändring för småföretagare

Förändringen är inte politiskt motiverad, utan sker för att uppfylla EU:s statsstödsregler, menar regeringen. Växa-stödet räknas som ett så kallat de minimis-stöd, alltså ett stöd av mindre betydelse. Enligt nya EU-regler måste alla medlemsländer från 2026 registrera sådana stöd i ett centralt register för att undvika otillåtet statsstöd.