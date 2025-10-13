Från och med 1 januari 2026 blir det svårare för småföretagare att ta del av det så kallade växa-stödet, skatterabatten som sänker arbetsgivaravgiften för de första anställda.
Krångligare för småföretagare från och med 1 januari
Mest läst i kategorin
Apokalypsen hotar en hel generation
Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare. AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan …
EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"
Insikten att det är vatten i varmvattenberedare kom som en kalldusch för EU-kommissionen. Nu tvingas EU-länderna till andra lösningar. 2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa. Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, …
Miljardären: ”Studsviks framtid är global”
Studsviks framtid ligger även utanför Sverige och är på ett globalt plan. Det menar affärsmannen och miljardären Peter Gyllenhammar. Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet. Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle. Studsviks kurs har fördubblats …
Europas bästa arbetsplatser – Sverige imponerar
De nordiska länderna, däribland Sverige, imponerar inte bara när det gäller välfärd och livskvalitet, utan också på jobbet. Fortune har, liksom förra året, listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa. Med på listan finns hela tio nordiska företag, detta trots att regionen bara står för knappt fyra procent av Europas befolkning. Imponerande, …
Konkurrensverket varnar för momssänkningen
Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket. Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent. Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027. Nu har Konkurrensverket yttrat sig över …
Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – och sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.
Det skriver företagarna i ett blogginlägg.
Ansökan ska göras månad för månad, i ett elektroniskt formulär på Skatteverkets webbplats. Den måste lämnas senast inom ett år efter den aktuella månaden, och ska vara undertecknad av arbetsgivaren eller ett behörigt ombud.
Stor förändring för småföretagare
Förändringen är inte politiskt motiverad, utan sker för att uppfylla EU:s statsstödsregler, menar regeringen. Växa-stödet räknas som ett så kallat de minimis-stöd, alltså ett stöd av mindre betydelse. Enligt nya EU-regler måste alla medlemsländer från 2026 registrera sådana stöd i ett centralt register för att undvika otillåtet statsstöd.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Skatteverket får nya krav
“Skatteverket blir skyldigt att registrera beviljade stöd, däribland växa-stödet. Därför krävs ett nytt förfarande”, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.
Han menar att förändringen innebär ökad administration både för företag och myndigheter.
“Företagarna har riktat kritik mot den extra byråkratin, men om detta krävs för att stödet ska kunna fortsätta gälla är det en anpassning småföretag behöver göra”, säger han.
Regeringen medger i propositionen att kostnaderna för administrationen ökar, men anser att kraven från EU inte lämnar något alternativ.
Utökades nyligen
Växa-stödet utökades tidigare i år till att omfatta de två första anställda i ett företag och höjde lönetaket till 35 000 kronor i månaden. Skatteverket ska publicera information och ansökningsformulär inför årsskiftet.
Organisationen Företagarna hoppas samtidigt att stödet i framtiden kan utökas till de fem första anställda – ett krav som fått brett stöd bland småföretagare.
Läs mer om ekonomi:
Nu avskaffas Sveriges pensionsålder: Vad händer 1 januari?
Vad är aktien värd – egentligen?
Expertens tips: Ska man köpa splitternya svenska aktien?
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Krångligare för småföretagare från och med 1 januari
Från och med 1 januari 2026 blir det svårare för småföretagare att ta del av det så kallade växa-stödet, skatterabatten som sänker arbetsgivaravgiften för de första anställda. Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – …
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan. Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust. Började på golvet – jobbade sig upp Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt. …
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en "sjätte generationens krigsflygplan" och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …