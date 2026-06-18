SJ bryter med naturvänner: "Ingen rabatt"

”SJ prioriterar om”

Nu försvinner alltså även medlemsrabatten och hos Naturskyddsföreningen skriver man på sin intrawebb att ”SJ har under en längre tid erbjudit Naturskyddsföreningens medlemmar 10 procents rabatt på tågresor. När SJ nu prioriterar om och stärker fokus framåt avslutas medlemsrabatten.”

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”Hade gärna vetat varför”

Mer besked än så får inte heller Sveriges natur när man frågar SJ. Samarbetet är helt enkelt slut. Däremot kommer, oklart varför, Svenska turistföreningens medlemmar att ha rabatt även framöver.

”Jag hade gärna vetat varför STF och Coop har fortsatt rabatt, men jag tror det är viktigt att påpeka att vi inte är de enda som drabbas. Och det är naturligtvis tråkigt att SJ gör så här, även om det inte direkt drabbar vårt medlemskap”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Statliga finska tågoperatören VR, som kör Stockholm-Göteborg, erbjuder dock fortsatt elva procents rabatt på den sträckan till Naturskyddsföreningens medlemmar.

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