Efter att i nio år ha gett naturvänner rabatt bryter SJ samarbetet 1 september. Innan dess har man redan lämnat ”Bra miljöval”.
SJ bryter med naturvänner: "Ingen rabatt"
Under nio år, med start 1 september 2017, har medlemmar i Naturskyddsföreningen haft 10 procents rabatt på alla tågresor hos SJ.
När satsningen presenterades på Facebook 2017 var det glada toner.
”10 procentrabatt på SJ för Naturskyddsföreningens medlemmar! Det ska löna sig att välja resor märkta med Bra Miljöval. Från och med nu får du som medlem 10 procent rabatt när du reser med SJ:s tåg. SJ har varit märkt med vår miljömärkning Bra Miljöval sedan 1994 och köper endast förnybar energi. Grattis till alla er resenärer som väljer att resa med tåg!”
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Tar bort rabatten
Nu är det, emellertid, slut. 1 september i år tar SJ bort rabatten för naturvännerna. Det sker för övrigt ett år efter att SJ lämnat miljömärkningen ”Bra miljöval”.
Det gjorde SJ efter 30 år för att kunna köra på el från kärnkraft, vilket inte ingår i miljömärkningen, påpekar Sveriges natur.
”SJ prioriterar om”
Nu försvinner alltså även medlemsrabatten och hos Naturskyddsföreningen skriver man på sin intrawebb att ”SJ har under en längre tid erbjudit Naturskyddsföreningens medlemmar 10 procents rabatt på tågresor. När SJ nu prioriterar om och stärker fokus framåt avslutas medlemsrabatten.”
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”Hade gärna vetat varför”
Mer besked än så får inte heller Sveriges natur när man frågar SJ. Samarbetet är helt enkelt slut. Däremot kommer, oklart varför, Svenska turistföreningens medlemmar att ha rabatt även framöver.
”Jag hade gärna vetat varför STF och Coop har fortsatt rabatt, men jag tror det är viktigt att påpeka att vi inte är de enda som drabbas. Och det är naturligtvis tråkigt att SJ gör så här, även om det inte direkt drabbar vårt medlemskap”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Statliga finska tågoperatören VR, som kör Stockholm-Göteborg, erbjuder dock fortsatt elva procents rabatt på den sträckan till Naturskyddsföreningens medlemmar.
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