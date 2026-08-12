Krisen fortsätter för amerikansk snabbmat. Nu har de tvingats till insikten att låga priser enbart inte räcker för att få kunderna tillbaka.
Snabbt utför för snabbmat: Låga priser räcker inte
Amerikanska snabbmatskedjor, bland dem McDonald´s, har kämpat för att locka prismedvetna kunder tillbaka.
Nu upptäcker de att enbart rabatter inte längre räcker för att få kunderna att återvända.
Prisvärda menyer och kampanjer har de senaste två åren varit branschens säkraste sätt att driva kundtillströmning, eftersom kunderna – pressade av inflationen – sökte sig till billigare måltider.
Nu visar färska resultat att de kedjor som nu lyckas bäst kombinerar låga priser med produktnyheter, bättre kvalitet och smidigare kundupplevelse.
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Lockar – utan rabatt på allt
Det har hjälpt kedjor som Taco Bell att locka prismedvetna konsumenter utan att behöva ta till generella rabatter på hela menyn, skriver Reuters.
Kedjans måltidspaket på fem, sju och nio dollar blev en succé hos kunderna, samtidigt som man kontinuerligt lanserade nyheter som uppmuntrade till köp utöver det billigaste.
Prisvärda erbjudanden lyckas när de är ”riktigt tydliga och enkla” och inte upplevs som ett lockbete som följs av en sämre deal, säger Rachel Royster, chef för strategisk planering och innovation på konsultföretaget Connections.
Siffrorna är beviset
Beviset i hennes ögon? Taco Bell rapporterade en ökning på 7 procenti försäljning i jämförbara enheter under kvartalet, medan McDonald’s globala försäljning i jämförbara enheter endast steg med 1,3 procent.
McDonald’s hade det motigt trots sin meny med priser under 3 dollar och ett frukosterbjudande för 4 dollar.
Vd Chris Kempczinski uppger att lojala kunder står för omkring två tredjedelar av tappet i kundbesök och pekar på brister i genomförandet snarare än i strategin.
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Kampanjer hjälper inte
Även andra kedjor märker att kampanjer inte i någon större utsträckning kan motverka den press som konsumenter med lägre inkomster upplever.
Wendy’s, vars prisvärda ”Biggie Bag”-menyer börjar på 5 dollar, rapporterade en nedgång på 7 procent i försäljningen i jämförbara restauranger i USA och drog tillbaka sin prognos för helåret.
Wingstop redovisade en minskning på 7,5 procent i försäljningen i jämförbara enheter i USA, trots kampanjer som inkluderade kycklingvingar för 1 dollar.
Wingstops vd Michael Skipworth uppger att försäljningen sjönk i storstadsområden, där hushållen ofta är mer ekonomiskt pressade.
Samtidigt ökade antalet besök med 9 procent på marknader med högre inkomstnivåer.
Wingstops aktie har tappat mer än tre fjärdedelar av sitt värde det senaste halvåret.
Kvartalet visar även att restauranger inte behöver vara billigast för att lyckas.
Restaurant Brands-ägda Burger King var en av de tydligaste vinnarna. Företagsledningen tillskrev den starka försäljningstillväxten i USA kampanjer som ”2 för 5 dollar” och ”3 för 7 dollar”.
Burger King ”kör med rabatter, men inte hela tiden, och när de gör det är de kreativa”, säger oberoende restaurangkonsulten John Gordon.
”De ägnar sig inte åt den där vansinniga, dagliga, kraftiga prisdumpningen.”