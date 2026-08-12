Snabbt utför för snabbmat: Låga priser räcker inte

Siffrorna är beviset

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Beviset i hennes ögon? Taco Bell rapporterade en ökning på 7 procenti försäljning i jämförbara enheter under kvartalet, medan McDonald’s globala försäljning i jämförbara enheter endast steg med 1,3 procent.

McDonald’s hade det motigt trots sin meny med priser under 3 dollar och ett frukosterbjudande för 4 dollar.

Vd Chris Kempczinski uppger att lojala kunder står för omkring två tredjedelar av tappet i kundbesök och pekar på brister i genomförandet snarare än i strategin.

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Gladare miner hos Taco Bell med plus 7 procent i försäljning senaste kvartalet. Snabbmat säljer inte bara på låga priser, är budskapet. (Foto: Paul Sancya /AP-TT)

Kampanjer hjälper inte

Även andra kedjor märker att kampanjer inte i någon större utsträckning kan motverka den press som konsumenter med lägre inkomster upplever.

Wendy’s, vars prisvärda ”Biggie Bag”-menyer börjar på 5 dollar, rapporterade en nedgång på 7 procent i försäljningen i jämförbara restauranger i USA och drog tillbaka sin prognos för helåret.

Wingstop redovisade en minskning på 7,5 procent i försäljningen i jämförbara enheter i USA, trots kampanjer som inkluderade kycklingvingar för 1 dollar.

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Wingstops vd Michael Skipworth uppger att försäljningen sjönk i storstadsområden, där hushållen ofta är mer ekonomiskt pressade.

Samtidigt ökade antalet besök med 9 procent på marknader med högre inkomstnivåer.

Wingstops aktie har tappat mer än tre fjärdedelar av sitt värde det senaste halvåret.

Kvartalet visar även att restauranger inte behöver vara billigast för att lyckas.

Restaurant Brands-ägda Burger King var en av de tydligaste vinnarna. Företagsledningen tillskrev den starka försäljningstillväxten i USA kampanjer som ”2 för 5 dollar” och ”3 för 7 dollar”.

Burger King ”kör med rabatter, men inte hela tiden, och när de gör det är de kreativa”, säger oberoende restaurangkonsulten John Gordon.

”De ägnar sig inte åt den där vansinniga, dagliga, kraftiga prisdumpningen.”

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