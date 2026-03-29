Egenföretagare kan stoppa in 592 000 kronor i tjänstepension – så maxar du avdraget 2026

Enskild firma: Här kan avdraget straffa dig

Enskild firma är en annan historia. Avdraget sänker ditt överskott – och det är överskottet som bestämmer din allmänna pension. Pensionsmyndigheten avråder från avdraget om ditt överskott understiger 672 600 kronor per år.

Tjänar du mindre är ISK eller kapitalförsäkring ett smartare val. Då sparar du med redan beskattade pengar utan att tumma på den allmänna pensionen eller sjukpenninggrundande inkomsten.

Fondval som kan kosta miljoner

Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, har slagit larm om att passivitet är pensionens dyraste strategi. Bara en av fem loggar in och granskar sin tjänstepension.

Samtidigt visar siffrorna att fondförsäkring har avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring de senaste fem åren.

Över ett helt arbetsliv handlar det om hundratusentals kronor. I värsta fall miljoner.

Flera experter har den senaste veckan varnat för att svenskar i praktiken kastar bort pengar genom att aldrig röra sitt pensionsval.

Problemet är särskilt utbrett bland företagare, där ingen arbetsgivare påminner om att se över insättningarna.

Löneväxla – men inte under gränsen

Företagare som kombinerar lön med tjänstepension behöver vara försiktiga. Gränsen går vid 56 087 kronor i månaden efter löneväxling.

Hamnar du under den riskerar du att urholka den allmänna pensionen – ett misstag som inte går att reparera i efterhand.

Tumregeln från branschens pensionsrådgivare: spara 4,5 till 6 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänar du mer än så bör runt 30 procent av överskjutande belopp gå till pension.

3:12-reglerna ritar om kartan

Nya utdelningsregler gör kalkylen mer komplex. Grundbeloppet för lågbeskattad utdelning höjdes till 322 400 kronor för ensam ägare. Det förändrar hur fåmansbolagsägare bör tänka kring balansen mellan lön, utdelning och pensionsinsättningar.

Högre lön ger större pensionsavdrag, men kan samtidigt innebära att du passerar brytpunkten för statlig skatt, som ligger på cirka 55 000 kronor i månaden. Helheten avgör.

Aldrig för sent att börja

Pensionsmyndigheten visar att den som börjar spara 2 500 kronor i månaden vid 60 års ålder kan få 2 500 kronor mer i månadspension, givet 7 procents avkastning. Och ett extra arbetsår efter 67 ger mellan 1 900 och 2 300 kronor mer per månad.

Den som dessutom ser över sitt återbetalningsskydd kan höja pensionen med 6 till 10 procent. Skyddet innebär att dina efterlevande får pengarna om du dör i förtid – men det kostar.

Ha koll på detta

Kontrollera avdragsutrymmet, maxbeloppet är 592 000 kronor. Granska fondvalet, särskilt om du fortfarande har traditionell försäkring.

Räkna på löneväxling och var noga med att inte hamna under 56 087 kronor i månadslön. Driver du enskild firma med överskott under 672 600 kronor så välj ISK framför pensionsavdrag.

Och med tanke på att fyra av tio vill gå i pension tidigt, utan att förstå vad det kostar, är det värt att räkna igenom hela bilden nu.

Ersättningsnivåerna för sjuk- och livförsäkring har också justerats uppåt vid årsskiftet. Det påverkar trygghetsförsäkringarna för den som har avtal via SH Pension eller liknande.

