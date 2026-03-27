Nu vågar man nog påstå att pensionen, för många, faktiskt är runt hörnet. Ändå finns det mycket kvar att påverka. Så här kan du pensionsspara i 60-årsåldern.
Pensionsspara i 60-årsåldern – få 2 500 kronor mer i månaden
Vi vet redan hur man pensionssparar i både 20-, 30-, 40- och 50-årsåldern.
Men hur ser det egentligen ut för landets 60-åringar?
”Det finns fortfarande saker du kan göra idag som gör att du ökar dina möjligheter till en högre pension senare”, säger Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten.
Nu handlar det om att justera
Till skillnad från tidigare i livet handlar det inte längre främst om att bygga upp ett stort sparande från grunden. Nu är fokus i stället att justera det du redan har.
Men även i 60-årsåldern kan du påverka din framtida pension, både genom hur du sparar och hur du planerar dina uttag.
6 pensionstips i 60-årsåldern
- Det är inte för sent att börja spara – även små belopp kan göra skillnad
- Se över risknivån – minska svängningarna men behåll viss tillväxt
- Håll nere avgifterna – de påverkar pensionen även i slutet av sparandet
- Fundera på återbetalningsskyddet – kan öka pensionen med 6–10 procent
- Planera uttaget noga – valet av utbetalningstid påverkar hela ekonomin
- Jobba längre om du kan – kan ge upp till 1 800 kronor mer per månad
Se över risken – men släpp inte börsen helt
En av de viktigaste sakerna för personer i 60-årsåldern är att justera risknivån.
Ju närmare pension du kommer, desto viktigare blir det att inte ta för stora risker som kan påverka värdet precis innan utbetalningarna börjar.
Det betyder ofta mer räntefonder och mindre aktiefonder vilket i sin tur innebär mindre svängningar.
Men det betyder inte att du ska lämna aktiemarknaden helt.
Ofta tar man ut sitt pensionssparande under flera år, kanske över 20 år eller mer. Därför kan det vara bra att ha kvar en viss andel aktiefonder för att få fortsatt värdeutveckling.
Avgifterna kan fortfarande kosta dig dyrt
Det är lätt att tro att fondavgifterna inte längre spelar någon större roll. Men det gör de.
För varje extra krona du betalar i avgift försvinner lika mycket från din pension, och du går dessutom miste om framtida avkastning på de pengarna.
Medianavgiften för Sverigeindexfonder ligger på 0,20 procent medan globala indexfonder kan kosta dubbelt så mycket, cirka 0,40 procent.
Aktivt förvaltade fonder hamnar i sin tur på 1,30 procent oavsett marknad.
Ett tips kan vara att samla dina pensioner på ett och samma ställe. Många har tjänstepensioner utspridda hos olika bolag. Genom att flytta ihop dem kan du både få bättre överblick och sänka avgifterna.
Detaljen som kan höja pensionen med 10 procent
Annat du bör se över är ditt återbetalningsskydd.
Har du det kopplat till din tjänstepension går pengarna till din familj om du dör. Men det innebär också att din egen pension blir lägre.
Tar du bort skyddet kan pensionen öka med cirka 6-10 procent.
Sent sparande kan fortfarande ge effekt
Det är lätt att tro att det är för sent att börja spara i 60-årsåldern. Men så är det inte.
Enligt ett räkneexempel från Nordea kan ett sparande på 1 000 kronor i månaden mellan 60 och 70 år ge omkring 1 250 kronor extra i månaden som pensionär – om pengarna fördelas över 15 år. Sparar du istället 2 500 kronor i månaden kan det innebära 2 500 kronor extra i pension varje månad, förutsatt en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 7 procent.
Det är förvisso långt ifrån miljonbeloppen i tidigare åldrar, men fortfarande ett tillskott som kan göra skillnad i vardagen som pensionär.
Planera uttaget
I 60-årsåldern kan det vara läge att börja planera sitt pensionsuttag.
Till skillnad från den allmänna pensionen kan du själv styra:
- hur länge tjänstepensionen ska betalas ut
- när du börjar ta ut den
Tar du ut pensionen under kort tid får du mer pengar per månad, men riskerar att stå med lägre inkomster senare i livet.
Därför är det viktigt att planera.
Ett tips är att använda verktyg som minPension.se, där du kan testa olika scenarier och se hur din ekonomi påverkas.
Ett extra arbetsår kan ge tusenlappar varje månad
Det kanske bästa tipset för den som vill höja sin pension är att inte ta ut den för tidigt.
För den som har en genomsnittlig lön och närmar sig pensionen kan ett enda extra arbetsår efter 67 års ålder innebära mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, livet ut.
Och för varje ytterligare år du jobbar, ökar pensionen ännu mer.
Det finns också skattemässiga fördelar med att jobba längre. Från januari det år du fyller 67 får du ett förhöjt jobbskatteavdrag, vilket innebär att du betalar lägre skatt på din lön än tidigare.
Ett alternativ är att bli så kallad ”jobbonär” – alltså kombinera jobb och pension.
Glöm inte helheten – inte bara pensionen
I slutändan handlar pensionen inte bara om sparande.
Din ekonomi som pensionär påverkas också av:
- dina utgifter
- eventuella lån
- hur länge du jobbar
Att betala av både små och stora lån, sänka dina utgifter och jobba lite längre kan göra stor skillnad för dig som närmar sig pension.
