Pensionsspara i 60-årsåldern – få 2 500 kronor mer i månaden

Se över risken – men släpp inte börsen helt

En av de viktigaste sakerna för personer i 60-årsåldern är att justera risknivån.

Ju närmare pension du kommer, desto viktigare blir det att inte ta för stora risker som kan påverka värdet precis innan utbetalningarna börjar.

Det betyder ofta mer räntefonder och mindre aktiefonder vilket i sin tur innebär mindre svängningar.

Men det betyder inte att du ska lämna aktiemarknaden helt.

Ofta tar man ut sitt pensionssparande under flera år, kanske över 20 år eller mer. Därför kan det vara bra att ha kvar en viss andel aktiefonder för att få fortsatt värdeutveckling.

Avgifterna kan fortfarande kosta dig dyrt

Det är lätt att tro att fondavgifterna inte längre spelar någon större roll. Men det gör de.

För varje extra krona du betalar i avgift försvinner lika mycket från din pension, och du går dessutom miste om framtida avkastning på de pengarna.

Medianavgiften för Sverigeindexfonder ligger på 0,20 procent medan globala indexfonder kan kosta dubbelt så mycket, cirka 0,40 procent.

Aktivt förvaltade fonder hamnar i sin tur på 1,30 procent oavsett marknad.

Ett tips kan vara att samla dina pensioner på ett och samma ställe. Många har tjänstepensioner utspridda hos olika bolag. Genom att flytta ihop dem kan du både få bättre överblick och sänka avgifterna.

Detaljen som kan höja pensionen med 10 procent

Annat du bör se över är ditt återbetalningsskydd.

Har du det kopplat till din tjänstepension går pengarna till din familj om du dör. Men det innebär också att din egen pension blir lägre.

Tar du bort skyddet kan pensionen öka med cirka 6-10 procent.

Sent sparande kan fortfarande ge effekt

Det är lätt att tro att det är för sent att börja spara i 60-årsåldern. Men så är det inte.

Enligt ett räkneexempel från Nordea kan ett sparande på 1 000 kronor i månaden mellan 60 och 70 år ge omkring 1 250 kronor extra i månaden som pensionär – om pengarna fördelas över 15 år. Sparar du istället 2 500 kronor i månaden kan det innebära 2 500 kronor extra i pension varje månad, förutsatt en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 7 procent.

Det är förvisso långt ifrån miljonbeloppen i tidigare åldrar, men fortfarande ett tillskott som kan göra skillnad i vardagen som pensionär.

Planera uttaget

I 60-årsåldern kan det vara läge att börja planera sitt pensionsuttag.

Till skillnad från den allmänna pensionen kan du själv styra:

hur länge tjänstepensionen ska betalas ut

när du börjar ta ut den

Tar du ut pensionen under kort tid får du mer pengar per månad, men riskerar att stå med lägre inkomster senare i livet.

Därför är det viktigt att planera.

Ett tips är att använda verktyg som minPension.se, där du kan testa olika scenarier och se hur din ekonomi påverkas.

Ett extra arbetsår kan ge tusenlappar varje månad

Det kanske bästa tipset för den som vill höja sin pension är att inte ta ut den för tidigt.

För den som har en genomsnittlig lön och närmar sig pensionen kan ett enda extra arbetsår efter 67 års ålder innebära mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, livet ut.

Och för varje ytterligare år du jobbar, ökar pensionen ännu mer.

Det finns också skattemässiga fördelar med att jobba längre. Från januari det år du fyller 67 får du ett förhöjt jobbskatteavdrag, vilket innebär att du betalar lägre skatt på din lön än tidigare.

Ett alternativ är att bli så kallad ”jobbonär” – alltså kombinera jobb och pension.

Glöm inte helheten – inte bara pensionen

I slutändan handlar pensionen inte bara om sparande.

Din ekonomi som pensionär påverkas också av:

dina utgifter

eventuella lån

hur länge du jobbar

Att betala av både små och stora lån, sänka dina utgifter och jobba lite längre kan göra stor skillnad för dig som närmar sig pension.

