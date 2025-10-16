Dagens PS
Sålde toapapper – tvingas flytta

Bröt mot stadsplan - får inte sälja toapapper
Kanske en väg att gå för Big Dollar i Danmark, där den svenska kedjan anklagas för att sälja för mycket toapapper på fel plats i kommunen. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Toalettpapper är ingen skitsak. Åtminstone inte i Danmark. Där kan det klassas som livsmedel. Det ställer till det för en svensk kedja.

I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR.

Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med framgång.

Kedjan, som man kan anta hittat namnet i någon papperskorg hos Dollarstore, har just öppnat sin tionde butik i Danmark.

I Brønderslev har man dock stött på problem. Enligt en kommunal nämnd säljer Big Dollar alldeles för mycket av produkter som dagligvaruklassade toalettpapper, rengöringsprodukter och snacks.

Det har fått nämnden att slå fast att butiken juridiskt sett ska betraktas som en dagligvarubutik.

Tillåter inte livsmedel

”Vad gör det”, tänker du och det är en rimlig tanke. Men den klassificeringen innebär att Big Dollar för närvarande har en olaglig plats i utkanten av Brønderslev.

Den kommunala detaljplanen tillåter inte en dagligvarubutik på platsen, enligt Peter Stecher, ordförande i den aktuella kommunala nämnden.

”Lokalplanen antogs med villkoret att det inte skulle finnas några livsmedelsbutiker i området, eftersom man ville ha livsmedelsbutiker i stadskärnan”, säger han hos DR.

Därför är bara butiker som säljer exempelvis verktyg, heminredning och biltillbehör tillåtna i området.

Skulpturen Palle Mørk från Brønderslev har gjort skulpturen som föreställer månfisken Klumpe. Nu blir byn även känd för illegalt toapapperssälj. (Foto: Henning Bagger/AP-TT)
Konkurrenterna klagar

”Då har de boende klagat på att det är fel sorts butik”, tänker du vidare. Svaret är nej.

 Det är i stället Salling Group som har klagat. Salling Group som råkar äga tre konkurrenter till Big Dollar, nämligen Bilka, Føtex och Netto.

Ordförande Peter Stecher säger att ”något drastiskt” måste hända på Big Dollar i Brønderslev, för de kan inte fortsätta med nuvarande sortiment.

”Vi ska säga till dem att de måste minska antalet dagligvaror så att de inte längre betraktas som en livsmedelsbutik”, förklarar Stecher.

Gör de inte det måste de flytta, förklarar han.

”Ja, annars måste de hitta en annan plats.”

”Groteskt”, tycker Big Dollar

Big Dollars danske chef Peter Jakobsen är på semester och vill inte störas, enligt DR som dock påpekar att han tidigare kallat politikernas beslut ”groteskt” hos tidningen Nordjyske.

”Det finns många kedjor som säljer samma typer av varor som vi. Självklart avfärdar vi tydligt att vi är en livsmedelsbutik”, säger han där.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

