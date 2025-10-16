Sålde toapapper – tvingas flytta

I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR.

Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med framgång.

Kedjan, som man kan anta hittat namnet i någon papperskorg hos Dollarstore, har just öppnat sin tionde butik i Danmark.

I Brønderslev har man dock stött på problem. Enligt en kommunal nämnd säljer Big Dollar alldeles för mycket av produkter som dagligvaruklassade toalettpapper, rengöringsprodukter och snacks.

Det har fått nämnden att slå fast att butiken juridiskt sett ska betraktas som en dagligvarubutik.

Tillåter inte livsmedel

”Vad gör det”, tänker du och det är en rimlig tanke. Men den klassificeringen innebär att Big Dollar för närvarande har en olaglig plats i utkanten av Brønderslev.

Den kommunala detaljplanen tillåter inte en dagligvarubutik på platsen, enligt Peter Stecher, ordförande i den aktuella kommunala nämnden.

”Lokalplanen antogs med villkoret att det inte skulle finnas några livsmedelsbutiker i området, eftersom man ville ha livsmedelsbutiker i stadskärnan”, säger han hos DR.

Därför är bara butiker som säljer exempelvis verktyg, heminredning och biltillbehör tillåtna i området.

