Här läcker stränderna metan

Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält.

Metan påverkar klimatet

Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat för effekterna den har på klimatet.

Nu har metan hittats i ytterligare en miljö som oroar experterna – på stränder i Danmark och Australien, berättar Nature Geoscience.

Det visar sig att det finns arkéer, metanproducerande mikroorganismer, i sanden vid kusterna.

Tidigare forskning har pekat på att arkéer inte överlever i syre, men nu uppges att de kan leva i miljöer med syre under längre perioder, som stränder.

“Vi visste inte att arkéerna är i stånd att göra det vi har sett här”, säger professor Amelia-Elena Rotaru vid Syddanska Universitetet och medförfattare till studien i ett pressmeddelande från universitetet.