Forskare har hittat stränder i Danmark och Australien som läcker metan. Det bådar inte gott för klimatet menar experterna.
Här läcker stränderna metan
Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält.
Metan påverkar klimatet
Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat för effekterna den har på klimatet.
Nu har metan hittats i ytterligare en miljö som oroar experterna – på stränder i Danmark och Australien, berättar Nature Geoscience.
Det visar sig att det finns arkéer, metanproducerande mikroorganismer, i sanden vid kusterna.
Tidigare forskning har pekat på att arkéer inte överlever i syre, men nu uppges att de kan leva i miljöer med syre under längre perioder, som stränder.
“Vi visste inte att arkéerna är i stånd att göra det vi har sett här”, säger professor Amelia-Elena Rotaru vid Syddanska Universitetet och medförfattare till studien i ett pressmeddelande från universitetet.
Ytterligare en metankälla
Forskarna ser allvarligt på att det nu finns ytterligare en metankälla att lägga till på listan.
Medförfattaren til studien, Ronnie N. Glud, tror att det här handlar om “betydande bidrag”.
“Vi vet inte hur stora mängder metan dessa mikroorganismer producerar. Det måste vi undersöka närmare”, säger han och tillägger:
“Det är en process som kan bidra negativt till klimatbalansen.”
Syrehalten förändras
Vattenmiljön vid stränder är väldigt ombytlig där syrehalten i vattnet ständigt förändras genom vindar.
Under varma dagar förbrukas dock syret snabbt, och då börjar arkéerna producera metan menar Amelia-Elena Rotaru.
“Sådana syrefria förhållanden är inte ovanliga. De uppstår vanligtvis när tång- och sjögräsmaterial lägger sig på sandbotten, och därför måste vi också förvänta oss att metanproduktionen kan vara betydande”, säger hon.
