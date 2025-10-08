Dagens PS
Världen

Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud

EU kan införa åldersgräns för sociala medier, kan bli lag
EU kan införa åldersgräns för sociala medier, enligt lag. Nu går Danmark samma väg. (Foto:Pixabay)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud.

Det är diskussioner som har gått heta på sistone.

Australien först ut

Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Beslutet kommer gå igenom i december 2025 men det är väldigt luddigt hur det nya regelverket verkligen ska kunna efterlevas.

Fler länder har hakat på trenden där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa en gemensam minimiålder inom hela EU.

Kriget mot sociala medier är även en kamp som Frankrikes president Emmanuel Macron har gett sig in i – där han vill införa ett nationellt förbud mot sociala medier för barn under 15 år.

Danmark inför förbud mot sociala medier

Nu är det även Danmarks tur, med statsminister Mette Frederiksen i spetsen, enligt danska DR.

Barn under 15 år ska inte ha tillgång till “en rad sociala medier” uppgav Fredriksen i ett öppningstal i Folketinget.

“Mobiltelefoner och sociala medier stjäl våra barns barndom”, lät det från den danska ledaren.

Hon utvecklade dock inte vilka sociala medier det skulle vara tal om att förbjuda, och det finns redan ett förbud på plats i Danmark som gäller för barn under 13 år, så det nya förbudet skulle isåfall gälla ytterligare 2 år.

Mette Frederiksen sätter hårt mot sociala medier.
Mette Frederiksen sätter hårt mot sociala medier.(Foto: TT)

Upp till föräldrar

Statsministern framhöll samtidigt att det även framöver kommer vara upp till föräldrarna att bestämma om deras barn över 13 år ska kunna använda plattformarna eller inte.

Det nya danska förslaget innebär i praktiken att barn initialt bara ska kunna skapa en profil när de fyller 15 år, berättar det danska Digitaliseringsministeriet.

Tungt beroende för barn

Vad som tidigare var ett sätt att träffa nya bekanta och få inspiration har de senaste åren blivit ett tungt beroende för barn- och ungdomar i många länder.

Många följer numera hellre plattformarnas design än att ta sig tid till att träffa vänner.

Barn ska numera konstant vara online – och det är detta beroende som ligger till grund för den danska regeringens förslag – som vill sätta ett tydligt ramverk för när barn ska introduceras till sociala medier.

“Vi har varit för naiva. Vi har lämnat barns digitala liv till plattformar som aldrig har haft deras välbefinnande i åtanke. Vi måste gå från digital fångenskap till gemenskap”, säger Danmarks digitaliseringsminister Caroline Stage.

“Brickor i ett gigantiskt experiment”

Hon beskriver att landets barn har “varit brickor i ett gigantiskt experiment, där algoritmer och beroendeframkallande funktioner har fått styra deras vardag”.

“Det tar stopp nu.”

Läs även:

Ny rapport: AI tar över dina sociala medier. Dagens PS

Sociala medier går om tv som nyhetskälla i USA. Dagens PS

DanmarkEUFörbudMette FrederiksenSociala medier
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

