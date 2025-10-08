Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud.
Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud
Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till
Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering.
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten.
Guld men inga gröna skogar
Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut.
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år.
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar.
Det är diskussioner som har gått heta på sistone.
Australien först ut
Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Beslutet kommer gå igenom i december 2025 men det är väldigt luddigt hur det nya regelverket verkligen ska kunna efterlevas.
Fler länder har hakat på trenden där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa en gemensam minimiålder inom hela EU.
Kriget mot sociala medier är även en kamp som Frankrikes president Emmanuel Macron har gett sig in i – där han vill införa ett nationellt förbud mot sociala medier för barn under 15 år.
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Danmark inför förbud mot sociala medier
Nu är det även Danmarks tur, med statsminister Mette Frederiksen i spetsen, enligt danska DR.
Barn under 15 år ska inte ha tillgång till “en rad sociala medier” uppgav Fredriksen i ett öppningstal i Folketinget.
“Mobiltelefoner och sociala medier stjäl våra barns barndom”, lät det från den danska ledaren.
Hon utvecklade dock inte vilka sociala medier det skulle vara tal om att förbjuda, och det finns redan ett förbud på plats i Danmark som gäller för barn under 13 år, så det nya förbudet skulle isåfall gälla ytterligare 2 år.
Upp till föräldrar
Statsministern framhöll samtidigt att det även framöver kommer vara upp till föräldrarna att bestämma om deras barn över 13 år ska kunna använda plattformarna eller inte.
Det nya danska förslaget innebär i praktiken att barn initialt bara ska kunna skapa en profil när de fyller 15 år, berättar det danska Digitaliseringsministeriet.
Tungt beroende för barn
Vad som tidigare var ett sätt att träffa nya bekanta och få inspiration har de senaste åren blivit ett tungt beroende för barn- och ungdomar i många länder.
Många följer numera hellre plattformarnas design än att ta sig tid till att träffa vänner.
Barn ska numera konstant vara online – och det är detta beroende som ligger till grund för den danska regeringens förslag – som vill sätta ett tydligt ramverk för när barn ska introduceras till sociala medier.
“Vi har varit för naiva. Vi har lämnat barns digitala liv till plattformar som aldrig har haft deras välbefinnande i åtanke. Vi måste gå från digital fångenskap till gemenskap”, säger Danmarks digitaliseringsminister Caroline Stage.
“Brickor i ett gigantiskt experiment”
Hon beskriver att landets barn har “varit brickor i ett gigantiskt experiment, där algoritmer och beroendeframkallande funktioner har fått styra deras vardag”.
“Det tar stopp nu.”
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier. Dagens PS
Sociala medier går om tv som nyhetskälla i USA. Dagens PS
