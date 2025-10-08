Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Danmark inför förbud mot sociala medier

Nu är det även Danmarks tur, med statsminister Mette Frederiksen i spetsen, enligt danska DR.

Barn under 15 år ska inte ha tillgång till “en rad sociala medier” uppgav Fredriksen i ett öppningstal i Folketinget.

“Mobiltelefoner och sociala medier stjäl våra barns barndom”, lät det från den danska ledaren.

ANNONS

Hon utvecklade dock inte vilka sociala medier det skulle vara tal om att förbjuda, och det finns redan ett förbud på plats i Danmark som gäller för barn under 13 år, så det nya förbudet skulle isåfall gälla ytterligare 2 år.

Mette Frederiksen sätter hårt mot sociala medier.(Foto: TT)

Upp till föräldrar

Statsministern framhöll samtidigt att det även framöver kommer vara upp till föräldrarna att bestämma om deras barn över 13 år ska kunna använda plattformarna eller inte.

Det nya danska förslaget innebär i praktiken att barn initialt bara ska kunna skapa en profil när de fyller 15 år, berättar det danska Digitaliseringsministeriet.

Tungt beroende för barn

Vad som tidigare var ett sätt att träffa nya bekanta och få inspiration har de senaste åren blivit ett tungt beroende för barn- och ungdomar i många länder.

Många följer numera hellre plattformarnas design än att ta sig tid till att träffa vänner.

Barn ska numera konstant vara online – och det är detta beroende som ligger till grund för den danska regeringens förslag – som vill sätta ett tydligt ramverk för när barn ska introduceras till sociala medier.

ANNONS

“Vi har varit för naiva. Vi har lämnat barns digitala liv till plattformar som aldrig har haft deras välbefinnande i åtanke. Vi måste gå från digital fångenskap till gemenskap”, säger Danmarks digitaliseringsminister Caroline Stage.

“Brickor i ett gigantiskt experiment”

Hon beskriver att landets barn har “varit brickor i ett gigantiskt experiment, där algoritmer och beroendeframkallande funktioner har fått styra deras vardag”.

“Det tar stopp nu.”

Läs även:

Ny rapport: AI tar över dina sociala medier. Dagens PS

Sociala medier går om tv som nyhetskälla i USA. Dagens PS