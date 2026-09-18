Så mycket tjänar läkare och jurister på att träna AI

Bolaget, värderat till 10 miljarder dollar, betalar ut över 4 miljoner dollar om dagen, cirka 39 miljoner kronor, enligt sin egen sajt. I juni passerade Mercor 2 miljarder dollar i årstakt i bruttointäkter, fyra månader efter den första miljarden. Ändå räcker inte experterna. Efterfrågan från AI-labben ligger tre till fyra gånger över vad Mercor kan leverera, enligt Foody.

Jobbet är att sätta modellerna på prov. Experterna skriver kliniska fall, juridiska frågor och matematiska problem som är svåra nog att få modellen att svara fel, och rättar sedan svaret.

Det här betalar bolagen

Snittersättningen på Mercor är 111 dollar i timmen, cirka 1 090 kronor, enligt bolagets egen expertsida. Nätverket för läkare annonserar 110 till 250 dollar i timmen. Jurister erbjuds 60 till 150 dollar, finansexperter 60 till 180. Foody uppger för Fast Company att snittet ligger runt 125 dollar.

Jämför med branschen i stort. En genomsnittlig AI-tränare tjänar 31 dollar i timmen, cirka 305 kronor, enligt Mercors egen sammanställning av lönedata från Glassdoor, Ziprecruiter och Indeed. Enkla uppgifter ger 12 till 25 dollar. Expertnivån, för legitimerade yrkesgrupper inom medicin, juridik och finans, ger 75 till 200 dollar.

Den italienske juristen Luca Sessini säger till Fast Company att hans juridiska uppdrag börjar på omkring 80 dollar i timmen, knappt 790 kronor. Läkaren Arshom Foroutan, som började hos Mercor för ett år sedan, uppger att timpengen motsvarar hans läkarlön. På heltid skulle han dubbla sin inkomst.

Konkurrensen om experterna hårdnar. Linkedin testar sedan i våras en egen AI-arbetsmarknad med ersättning på upp till 150 dollar i timmen, knappt 1 480 kronor. Surge AI, som levererar träningsdata till OpenAI, Google, Anthropic och Meta, har passerat en miljard dollar i intäkter utan riskkapital och räknar sina gigarbetare i hundratusental, enligt Fast Company.