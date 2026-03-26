Digital euro kommer närmare – kritiker har ändrat sig

Europaparlamentarikern Fernando Navarrete har tidigare varit kritisk till en fullskalig digital euro, men har nu ändrat sig. (Foto: Pressbild/PPE).

Redan före sommaren kan EU-parlamentet ta beslut om en digital euro. Det innebär att fler hinder har röjts undan.

Stödet för en digital version av euron har stärkts inom Europaparlamentet.

Det kommer efter att den ansvarige huvudförhandlaren, spanjoren Fernando Navarrete, ändrat sin tidigare kritiska hållning.

Beskedet ökar sannolikheten för att projektet godkänns i en avgörande omröstning som väntas äga rum före sommaruppehållet.

En omstridd fråga

Den digitala euron drivs gemensamt av Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen, med målet att introducera valutan kring 2029.

Initiativet syftar till att minska Europas beroende av utländska betalningslösningar och stärka regionens finansiella självständighet i en allt mer digitaliserad ekonomi.

Frågan har länge varit omstridd inom parlamentet.

Fernando Navarrete hade tidigare förespråkat en mer begränsad modell där den digitala euron främst skulle användas i situationer utan internetuppkoppling.

Kan användas vid fler tillfällen

Han uttryckte även oro för att ett fullt utvecklat system skulle kunna hämma innovation och konkurrens från europeiska banker.

Efter intensiva diskussioner mellan olika partigrupper har dock en majoritet valt att stödja en bredare modell i linje med kommissionens förslag.

Det innebär att ingen tydlig uppdelning görs mellan online- och offlineanvändning, vilket öppnar för att den digitala euron kan användas i både e-handel och fysiska butiker från start.

Har kommit andra alternativ

Förändringen innebär också att tidigare villkor om att projektet endast skulle lanseras om privata alternativ misslyckas nu tas bort.

Europeiska banker har samtidigt försökt utveckla egna lösningar, bland annat genom betalningssystemet Wero, för att konkurrera med globala aktörer.

Bakgrunden till projektet är en växande oro över Europas beroende av internationella betaljättar som Visa och Mastercard.

Vill testa systemet nästa år

En digital euro ses som ett sätt att återta kontrollen över betalningsinfrastrukturen och säkerställa att medborgare har tillgång till ett offentligt alternativ även i digitala miljöer.

Trots det ökade stödet kvarstår politiskt motstånd, särskilt från konservativa och högerpopulistiska grupper.

Även om parlamentet godkänner förslaget återstår förhandlingar med medlemsländerna innan lagstiftningen kan träda i kraft.

Planen är att inleda tester av systemet 2027, med en fullskalig lansering två år senare. Utgången av den kommande omröstningen blir därmed avgörande för projektets framtid.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

