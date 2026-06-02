Kärnkraften överges för fusionsenergi: "Kärnkraft är så dyrt"

Driftstart av Novatron 2 i Stockholm år 2029

Bolaget, med det finska St1 som största ägare, har vuxit till 75 anställda och planerar Novatron 2 i Stockholmsregionen med driftstart senast 2029. Pilotreaktorn Novatron 3 ska visa faktisk elproduktion under 2030-talet.

Finlands forskningscentrum VTT har bedömt att samtliga nordiska länder passar som värdland. Bolaget söker nu aktivt en gemensam nordisk investeringsstrategi.

Två svenska energijättar visar intresse

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Enligt Roos är finns det två svenska energibolag som just nu utvärderar en investering i Novatron. Vilka det gäller håller han för sig själv.

Klart är att det handlar om aktörer av den storleken att de faktiskt kan flytta kapital i den skala ett fusionsprojekt kräver. På den svenska marknaden finns ett begränsat antal sådana: Vattenfall, Fortum Sverige och E.ON tillhör de uppenbara kandidaterna, även om ingen av dem bekräftat något.

Ägarstrukturen i Novatron är redan från start nordisk. Finska St1, ett av Nordeuropas större energibolag med verksamhet inom både fossilt och förnybart, är bolagets största ägare.

Det sätter en tydlig mall för hur kommande kapitalrundor kan se ut: En nordisk co-investment-modell där energibolag från flera länder delar både risk och potential. Norska Equinors investering i amerikanska Commonwealth Fusion Systems visar att nordiska energijättar redan är villiga att ta fusionsexponering.

Skillnaden mot Novatron är att kapitalet stannar i Norden.

PS analys

Novatrons teknik är ännu obevisad på reaktornivå, det erkänner Roos själv, men investerarlogiken är svår att argumentera emot. När kärnkraft kräver 60 års horisont och fusion lovar kortare ledtider och halva kapitalkostnaden jämfört med tokamak-konceptet, börjar riskkalkylen se annorlunda ut.

De energibolag som positionerar sig nu köper en option och inte en garanti.

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