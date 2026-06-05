Trump vägrar lämna ut finansuppgifter i BBC-stämningen på 105 miljarder kronor

Stämningen handlar om ett Panorama-program

Trump hävdar att BBC ”avsiktligt, illvilligt och bedrägligt manipulerade” ett tal i en Panorama-dokumentär för att få det att framstå som att han uppmuntrade stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

Han menar att dokumentären skadade hans rykte och ”värdet av hans varumärke, fastigheter och verksamheter”.

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Enligt Financial Times har BBC bett domstolen avvisa stämningen helt. Dokumentären sändes aldrig i USA, och BBC hävdar att domstolen i Florida saknar jurisdiktion.

”Ingen mängd juridiska manövrar kan ändra det faktumet”, sade en talesperson för Trumps juridiska team till Financial Times. ”President Trump kommer fortsätta att ställa BBC och alla som handlar med falska nyheter till svars.”

Trump försöker byta ut domare

Trumps team har även begärt att byta den domare som övervakar processen, domare Enjoliqué A Lett. De hävdar att hon tidigare representerade en svarande med nära kopplingar till Hillary Clinton i ett separat mål.

BBC har protesterat och menar att begäran saknar grund ”utöver ett naket påstående om partiskhet”.

Lett övervakade tidigare Trumps stämning mot Capital One, som stängde Trump Organizations konton efter 6 januari-attacken. I det målet togs hon bort utan angiven orsak.

BBC har bett om ursäkt för dokumentären, som sändes i oktober 2024. Skandalen ledde till att BBC:s generaldirektör Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness avgick.

Trots ursäkten avvisar BBC alla grunder för ett förtalsmål.

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