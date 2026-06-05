Donald Trumps juridiska team har vägrat lämna över finansiell information som BBC begärt i den pågående förtalsstämningen på 10 miljarder dollar, cirka 105 miljarder kronor.
Trump vägrar lämna ut finansuppgifter i BBC-stämningen på 105 miljarder kronor
Det framgår av domstolshandlingar som Financial Times tagit del av.
BBC levererar 45 000 sidor, Trump noll
Obalansen i processen är påfallande. BBC har hittills lämnat över mer än 45 000 sidor dokument. Trumps sida har inte producerat ett enda.
Trumps jurister har gjort 503 begäranden om dokumentutlämning från BBC. Samtidigt har de lagt in ”flera invändningar” mot BBC:s motsvarande krav och kallat dem en ”fishing expedition”, enligt domstolshandlingarna.
BBC har bland annat riktat en stämningsansökan mot Donald J Trump Revocable Trust, fonden som förvaltar presidentens affärsintressen och tillgångar. Fonden leds av äldste sonen Donald Trump Jr som ensam förvaltare.
BBC har begärt dokument som visar fondens innehav och värde, tillgångar, inventarier och fastighetslistor för närmare 400 bolag kopplade till fonden.
Begäran omfattar även skattedeklarationer.
Stämningen handlar om ett Panorama-program
Trump hävdar att BBC ”avsiktligt, illvilligt och bedrägligt manipulerade” ett tal i en Panorama-dokumentär för att få det att framstå som att han uppmuntrade stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.
Han menar att dokumentären skadade hans rykte och ”värdet av hans varumärke, fastigheter och verksamheter”.
Enligt Financial Times har BBC bett domstolen avvisa stämningen helt. Dokumentären sändes aldrig i USA, och BBC hävdar att domstolen i Florida saknar jurisdiktion.
”Ingen mängd juridiska manövrar kan ändra det faktumet”, sade en talesperson för Trumps juridiska team till Financial Times. ”President Trump kommer fortsätta att ställa BBC och alla som handlar med falska nyheter till svars.”
Trump försöker byta ut domare
Trumps team har även begärt att byta den domare som övervakar processen, domare Enjoliqué A Lett. De hävdar att hon tidigare representerade en svarande med nära kopplingar till Hillary Clinton i ett separat mål.
BBC har protesterat och menar att begäran saknar grund ”utöver ett naket påstående om partiskhet”.
Lett övervakade tidigare Trumps stämning mot Capital One, som stängde Trump Organizations konton efter 6 januari-attacken. I det målet togs hon bort utan angiven orsak.
BBC har bett om ursäkt för dokumentären, som sändes i oktober 2024. Skandalen ledde till att BBC:s generaldirektör Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness avgick.
Trots ursäkten avvisar BBC alla grunder för ett förtalsmål.
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