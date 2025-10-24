Rikaste Ica-handlaren fuskade

Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare.

Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att märka om kött. När Aftonbladet sedan fortsatte granskningen hittade man ett hemligt lager i butikens källare, ett lager miljöförvaltningens kontrollanter inte kände till.

Så vill Ica stoppa stölder och hot. Dagens PS

Flera år gamla skaldjur

Det blev inte bättre vid nästa misstanke. Den handlar om att livsmedelsinspektörerna misstänker att det sålts flera år gamla skaldjur, både på Ica Banér och på Ica Kvantum i Täby.

Efter Aftonbladets avslöjanden kommer nu Icas ansvarsnämnd att granska handlaren, som kan tvingas sälja sin verksamhet.

Det rör sig dessutom inte om vilken Ica-handlare som helst utan landets rikaste handlare, skriver Andreas Cervenka i Aftonbladet.

När Ica köptes ut från börsen 2021 kammade mannen hem 683 miljoner kronor på ett bräde, enligt Cervenka.