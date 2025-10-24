Dagens PS
Rikaste Ica-handlaren fuskade

Rikaste Ica-handlaren kan stoppas
Han bedöms vara Sveriges rikaste Ica-handlare. Nu kan han tvingas sälja efter flera avslöjanden om missförhållanden i butikerna. (Foto: Maja Suslin/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager.

Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare.

Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att märka om kött. När Aftonbladet sedan fortsatte granskningen hittade man ett hemligt lager i butikens källare, ett lager miljöförvaltningens kontrollanter inte kände till.

Flera år gamla skaldjur

Det blev inte bättre vid nästa misstanke. Den handlar om att livsmedelsinspektörerna misstänker att det sålts flera år gamla skaldjur, både på Ica Banér och på Ica Kvantum i Täby.

Efter Aftonbladets avslöjanden kommer nu Icas ansvarsnämnd att granska handlaren, som kan tvingas sälja sin verksamhet.

Det rör sig dessutom inte om vilken Ica-handlare som helst utan landets rikaste handlare, skriver Andreas Cervenka i Aftonbladet.
När Ica köptes ut från börsen 2021 kammade mannen hem 683 miljoner kronor på ett bräde, enligt Cervenka.

Har stora tillgångar

Två av hans företag, vid sidan av butikerna, är ett holdingbolag och Porsgården AB, vilka redovisar tillgångar på 220 respektive 437 miljoner kronor.

Handlaren äger även bolaget Smålandskräftan i Nässjö som producerar och säljer kräftor och andra skaldjur, refererar Cervenka.

Icas ansvarsnämnd skriver nu till Aftonbladet att man agerar och ser mycket allvarligt på uppgifterna.

”Ska kunna lita på Ica”

”Kunderna ska kunna lita på Ica-butikerna. Det är viktigt för oss att alla Ica-butiker ska följa svensk lagstiftning, branschriktlinjer och våra policys när det gäller kvalitet i butik, och vi ser allvarligt på alla avvikelser från detta. Det här ärendet kommer därför att hanteras av Icas ansvarsnämnd inom kort”, skriver Ica.

”Efter det kommer beslut fattas om eventuella interna konsekvenser.”

Icas ansvarsnämnd kan utdela varningar eller utesluta medlemmar ur Ica-handlarnas förbund.

En uteslutning skulle innebära att handlaren skulle bli tvungen att sälja sin verksamhet, eftersom medlemskap i förbundet är ett krav för att äga och driva en Ica-butik.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

