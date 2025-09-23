Ica-gruppen presenterar en stor omorganisation. Paketet ska spara minst 200 miljoner och börja gälla redan 1 januari 2026.
Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner
Mest läst i kategorin
Nya svenska vapnet mot drönare
Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönaren Vipro. Nu har man skapat ett lastbilsburet koncept ihop med Volvo Defense. Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönarsystemet Vipro, som slår ut sina mål via små målsökande ”interceptorer”. Nu har bolaget i samarbete med Volvo Defense tagit fram ett lastbilsburet koncept. Nordic Air Defence, NAD, har startats av personer …
Larm: Sänkt rotavdrag dråpslag mot byggbranschen
För den tidigare så hårt ansatta byggsektorn har det höjda rotavdraget i våras tagits emot med öppnar armar – men snart sänks det igen. Den 12 maj 2025 trädde det tillfälligt höjda rotavdraget på 50 procent i kraft. För den tidigare utsatta och konkursdrabbade byggsektorn fick det en omedelbar positivt effekt. ”Enligt branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, med …
Explosion av cyberattacker – går via företagens "svaga länkar"
Cyberkriminella har hittat en ny favoritväg in i företagens system: deras leverantörer. Antalet attacker via tredje part har fördubblats på ett år. Cyberattacker ökar lavinartat. Numera riktar hackare in sig på det som kallas leverantörskedjornas ”svaga länkar”. Istället för att attackera välbevakade storbolag direkt, går de på underleverantörer. Dessa har i regel lägre säkerhet men …
Taxi, var god d...eklarera
Nu inleder Skatteverket en förnyad kontroll av taxibranschen. Med hjälp av nya typer av uppgifter ska man hitta svarta pengar. ”Nya möjligheter att granska taxibranschen” är rubriken på ett meddelande från Skatteverket denna dag och för den som undrar vad som är det nya, handlar det bland annat om att ”nya uppgifter som används i …
Svenska företagens starka medvind håller i sig
För tolfte månaden i rad ökar de svenska företagens försäljning i bjärt kontrast till det mer tungrodda läget under början av fjolåret. I augusti steg försäljningen för svenska företag med 16 procent jämfört med samma månad förra året. ”Svenska företag fortsätter sälja bra både inom Sverige och till utlandet”, säger Joakim Hahne, regionchef för norra …
Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna.
Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska vara genomförda redan vid årsskiftet.
Icas argument: “Inga bluffreor på spagetti”. Dagens PS
Renodlar rollerna
Förändringarna innebär en ny strategi och en viss centralisering. Ica-gruppen får en mer renodlad roll som moderbolag och både den och Ica Sverige får ny ledningsstruktur.
Även Ica Sverige får en ny struktur med ambitionen att i högre grad kunna tillgodose varje enskild butiks unika behov.
Målsättningen med förändringarna är enligt Ica att ”öka tillväxten, sänka kostnaderna och effektivisera de interna arbetsformerna”.
”Vi vet att kundernas prisfokus är här för att stanna och vi måste säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande oavsett matprisinflation. Med omvärldsläget och de investeringar vi behöver göra framåt behöver vi sänka våra kostnader och jobba mer effektivt tillsammans”, slår Nina Jönsson, vd för Ica-gruppen, fast.
Så blev pionjären Coop en förlustmaskin. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
”Bygger för framtiden”
En översyn av ICA-gruppens strategi inleds parallellt, där syftet är att bygga strategin utifrån varje dotterbolags egna förutsättningar. De bolagsspecifika strategierna kompletteras med gemensamma strategiska områden.
”Vi bygger nu ett Ica för framtiden. Skiften inom bland annat digitalisering och hållbarhet ger oss stora möjligheter men kräver samtidigt snabba anpassningar för att kunna överträffa kundernas förväntningar. Med de omställningar vi nu gör i organisationen rustar vi oss för att ännu bättre möta nya kundbeteenden varje dag”, menar Nina Jönsson.
Centraliserar ledningen
Toppen ”smalnar av” när koncernledningen minskas från årsskiftet. Den kommer att bestå av vd och ekonomichef för Ica-gruppen samt dotterbolagens vd:ar.
Ica Sveriges ledningsgrupp får, utöver ett fortsatt starkt fokus på att stötta alla ICA-handlare och den kommersiella affären, ett samordnat ansvar för strategi, HR och kommunikation inom Ica-gruppen.
Kostnadsbesparingarna bedöms till mer än 200 miljoner kronor och kommer att leda till en övertalighet främst inom dagens koncernfunktioner och Ica Sverige.
Hur stor övertaligheten blir och vilka tjänster som kommer att försvinna ska presenteras under december månad.
Här är Sveriges billigaste – och dyraste – matbutikskedjor. Dagens PS
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner
Ica-gruppen presenterar en stor omorganisation. Paketet ska spara minst 200 miljoner och börja gälla redan 1 januari 2026. Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna. Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska …
Så fungerar den svenska skuldbromsen
Sverige har en av de lägsta statsskulderna i Europa. Nu hoppas Finland på samma recept och sneglar på den svenska skuldbromsen. Sverige gick från kris till en av Europas lägsta statsskulder. Men hur fungerar den svenska skuldbromsen och vad är det egentligen som ligger bakom? Och varför vill Finland kopiera systemet? Missa inte: Så sparar …
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan. Madeira en flygplats på betongpelare Vinnaren …
AI kan köra i diket – saknar biljoner i intäkter
AI-hypen kostar mer än den smakar – åtminstone för branschen själv. En ny rapport från Bain & Co. visar att utvecklingen riskerar att bromsas av ett enormt intäktsunderskott fram till 2030. För att finansiera datacenter, chip, el och annan infrastruktur som driver den artificiella intelligensen krävs hisnande summor.? OpenAI förväntas göra av med över 1 …
Zuckerbergs glasögon-fiasko: när framtiden kraschade på scen
Mark Zuckerberg ville göra om glasögonlanseringen i Kalifornien till sitt stora Steve Jobs-ögonblick. I stället snubblade Meta-chefen på tekniska problem, integritetsfrågor och en publik som mest skrattade åt honom. Glasögon som framtidens dator Mark Zuckerberg drömmer om att vi snart ska kasta mobilen i soporna och istället leva med ett par glasögon på näsan som …