Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner

Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna.

Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska vara genomförda redan vid årsskiftet.

Renodlar rollerna

Förändringarna innebär en ny strategi och en viss centralisering. Ica-gruppen får en mer renodlad roll som moderbolag och både den och Ica Sverige får ny ledningsstruktur.

Även Ica Sverige får en ny struktur med ambitionen att i högre grad kunna tillgodose varje enskild butiks unika behov.

Målsättningen med förändringarna är enligt Ica att ”öka tillväxten, sänka kostnaderna och effektivisera de interna arbetsformerna”.

”Vi vet att kundernas prisfokus är här för att stanna och vi måste säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande oavsett matprisinflation. Med omvärldsläget och de investeringar vi behöver göra framåt behöver vi sänka våra kostnader och jobba mer effektivt tillsammans”, slår Nina Jönsson, vd för Ica-gruppen, fast.

