Riksbanken trycker på gasen

Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner

Ica lanserar sparpaket på 200 miljoner
Ica-chefen Nina Jönsson ska bygga framtidens Ica och gör det genom ett paket som kapar tjänster och ska spara in 200 miljoner kronor. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Ica-gruppen presenterar en stor omorganisation. Paketet ska spara minst 200 miljoner och börja gälla redan 1 januari 2026.

Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna.

Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska vara genomförda redan vid årsskiftet.

Renodlar rollerna

Förändringarna innebär en ny strategi och en viss centralisering. Ica-gruppen får en mer renodlad roll som moderbolag och både den och Ica Sverige får ny ledningsstruktur.

Även Ica Sverige får en ny struktur med ambitionen att i högre grad kunna tillgodose varje enskild butiks unika behov.

Målsättningen med förändringarna är enligt Ica att ”öka tillväxten, sänka kostnaderna och effektivisera de interna arbetsformerna”.

”Vi vet att kundernas prisfokus är här för att stanna och vi måste säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande oavsett matprisinflation. Med omvärldsläget och de investeringar vi behöver göra framåt behöver vi sänka våra kostnader och jobba mer effektivt tillsammans”, slår Nina Jönsson, vd för Ica-gruppen, fast.

Kunder på Ica Grytan i Västerås. Nu rör ledningen om i hela Ica-grytan med ambitionen att ”bygga framtidens Ica”, bland annat via rationaliseringar. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
”Bygger för framtiden”

En översyn av ICA-gruppens strategi inleds parallellt, där syftet är att bygga strategin utifrån varje dotterbolags egna förutsättningar. De bolagsspecifika strategierna kompletteras med gemensamma strategiska områden.

”Vi bygger nu ett Ica för framtiden. Skiften inom bland annat digitalisering och hållbarhet ger oss stora möjligheter men kräver samtidigt snabba anpassningar för att kunna överträffa kundernas förväntningar. Med de omställningar vi nu gör i organisationen rustar vi oss för att ännu bättre möta nya kundbeteenden varje dag”, menar Nina Jönsson.

Centraliserar ledningen

Toppen ”smalnar av” när koncernledningen minskas från årsskiftet. Den kommer att bestå av vd och ekonomichef för Ica-gruppen samt dotterbolagens vd:ar.  

Ica Sveriges ledningsgrupp får, utöver ett fortsatt starkt fokus på att stötta alla ICA-handlare och den kommersiella affären, ett samordnat ansvar för strategi, HR och kommunikation inom Ica-gruppen.   

Kostnadsbesparingarna bedöms till mer än 200 miljoner kronor och kommer att leda till en övertalighet främst inom dagens koncernfunktioner och Ica Sverige.

Hur stor övertaligheten blir och vilka tjänster som kommer att försvinna ska presenteras under december månad.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

