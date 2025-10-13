Så vill Ica stoppa stölder och hot

Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer.

Det skriver Ica i ett uttalande där man vill se krafttag mot brott.

Enligt en lag från 2023 är det kommunerna som ansvarar för huvuddelar av det brottsförebyggande arbetet lokalt, men Ica hävdar att näringslivet ofta lämnas utanför det arbetet.

Tre av fyra butiker drabbas

Med hänvisning till statistik från Svensk handel skriver Ica att 74 procent av dagligvarubutikerna råkar ut för någon form av stöld eller hot varje månad.

Det påverkar både butikernas ekonomi och arbetsmiljö samtidigt det som minskar tryggheten i samhället, menar man.

”Situationen är ohållbar. Ingen ska behöva gå till jobbet med oro för att bli hotad eller utsatt för brott. Det krävs nu både politisk vilja och konkret handling för att vända utvecklingen”, säger Ica Sveriges vd Eric Lundberg.

Eric Lundberg, vd för Ica Sverige, vill att kommunerna ska inkludera näringslivet bättre i det brottsförebyggande arbetet lokalt. (Foto: Jessica Gow/TT)