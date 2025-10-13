Dagens PS
Så vill Ica stoppa stölder och hot

Stora problem med stölder och hot hos såväl Ica-butiker som i andra delar av handeln. Nu lanserar Ica fyra förslag till åtgärder mot brottsligheten
Stora problem med stölder och hot hos såväl Ica-butiker som i andra delar av handeln. Nu lanserar Ica fyra förslag till åtgärder mot brottsligheten. (Foto: Adam Ihse/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Ännu ett krav på krafttag mot brott kommer nu. Den här gången är det Ica som vill se ”krafttag mot brott och bättre lokal samverkan”.

Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer.

Det skriver Ica i ett uttalande där man vill se krafttag mot brott.

Enligt en lag från 2023 är det kommunerna som ansvarar för huvuddelar av det brottsförebyggande arbetet lokalt, men Ica hävdar att näringslivet ofta lämnas utanför det arbetet.

Tre av fyra butiker drabbas

Med hänvisning till statistik från Svensk handel skriver Ica att 74 procent av dagligvarubutikerna råkar ut för någon form av stöld eller hot varje månad.

Det påverkar både butikernas ekonomi och arbetsmiljö samtidigt det som minskar tryggheten i samhället, menar man.

”Situationen är ohållbar. Ingen ska behöva gå till jobbet med oro för att bli hotad eller utsatt för brott. Det krävs nu både politisk vilja och konkret handling för att vända utvecklingen”, säger Ica Sveriges vd Eric Lundberg.

Eric Lundberg, vd för Ica Sverige, vill att kommunerna ska inkludera näringslivet bättre i det brottsförebyggande arbetet lokalt. (Foto: Jessica Gow/TT)
”Engagera näringslivet”

För att råda bot på det här krävs att alla samverkar och då är det illa att näringslivet lämnas utanför, menar Ica.

Endast 3 av 10 kommuner har med näringslivet i sina strategiska råd, trots att nästan alla kommuner har sådana råd, skriver man.

Bara drygt 4 av 10 kommuner uppmärksammar brott mot företag i sina kartläggningar. När näringslivet väl inkluderas ökar både fokuset på brott mot företag och möjligheterna till effektiv samverkan, menar Ica.

”En av de mest utsatta”

”Dagligvaruhandeln är en av de mest utsatta branscherna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta förebyggande med den här typen av utmaningar och har både insyn i brottsmönster och kunskap om hur tryggheten i lokalsamhället påverkas. Vi vill vara en del av lösningen genom att handlarnas erfarenheter tas tillvara”, säger Eric Lundberg.

Tryggare handel/Fyra förslag från Ica

1. Nationell strategi mot organiserade stöldligor. En riktad strategi är avgörande för att bekämpa den organiserade brottsligheten som ofta ligger bakom stölder i butiker.

2. Inkludera dagligvaruhandeln i kommunernas strategiska råd. ICA-handlares erfarenheter är viktiga resurser i det brottsförebyggande arbetet.

3. Stölder måste få konsekvenser. Polisens resurser behöver prioriteras till mängdbrott, påföljder ses över och beloppsgränsen för ringa stöld bör sänkas.

4. Skärpt tillträdesförbud. Möjligheten att porta återkommande förövare från butiker måste bli effektivare och enklare att använda.

