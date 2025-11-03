Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024.
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta.
Läs mer: Rikaste Ica-handlaren fuskade (Dagens PS)
Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har fusket pågått under fyra års tid. Det handlar om runt sju miljoner kronor som man ska ha lurat staten och Arbetsförmedlingen på.
Felaktiga uppgifter
“Syftet med brottsligheten är att stjäla skattemedel av staten. Det har varit omfattande och systematiskt. Det är allvarlig brottslighet”, säger statsåklagare Nils Råby till Arbetet.
De häktade har restauranger i såväl innerstan i Stockholm, som i Solna och i Sundbyberg, enligt Dagens Nyheter.
Enligt statsåklagaren har männen medvetet skrivit in felaktiga uppgifter i bidragsansökningarna om anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Bland annat hur många timmar de anställda ska ha jobbat.
Pengarna var avsedda som bidrag till lönekostnader för anställda på deras restauranger. Enligt åklagaren har pengarna istället används av männen privat
Läs mer: Miljoner försvinner i fusk – när pensionärer lurar systemet (Dagens PS)
Båda är dömda sedan tidigare
Båda männen har tidigare dömts för brott. Den ena bland annat för brott mot utlänningslagen då han anställde en person utan arbetstillstånd i Sverige. Han har också varit eftersökt av Skatteverket.
Den andra mannen dömdes i december 2024 för misshandel efter att ha slagit en person i ansiktet samt sparkat på dennes kropp. Straffet blev villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst, enligt Dagens Nyheter.
Båda männen misstänks också för bokföringsbrott i samband med att ett av deras gemensamma bolag försattes i konkurs i november 2024. Männen förnekar brott i det senaste ärendet.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
